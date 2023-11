Luego de que Marina Calabró se convierta en noticia por su separación de Martín Albrecht tras 10 años de amor y usu ida y vuelta con Rodrigo Lussich, Ángel de Brito confirmó en sus redes sociales que la panelista dio positivo de escarlatina.

“Marina Calabró con escarlatina. 24 a 36 horas de reposo #LAM”, anunció el conductor del ciclo de América a través de su cuenta personal de Twitter, dando detalles de cuadro clínico de Marina.

En medio de las repercusiones, la hermana de Iliana Calabró despejó cualquier duda sobre su estado de salud y llevó tranquilidad al público y sus seres queridos: “Sí, tengo escarlatina, pero lo primero que aclaro es que tengo yo sola”, aclaró en diálogo con Pronto.com.ar, después de que Diego Estévez hablara en A la tarde de “un brote en Radio Mitre”.

“Es una angina para dar una idea de los síntomas”, agregó sobre cómo se siente. Y cerró, firme: “Ahora estoy un poco brotada. Son tres días con antibióticos, no es nada. Le dan un dramatismo que no tiene. Si lo googleás, se ve que no lo tiene. Es una pavada, y quiero aclarar que lo tengo yo sola”.

MARINA CALABRÓ ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ DE SU SEPARACIÓN DE MARTÍN ALBRECHT

Luego de confirmarse su separación de Martín Albrecht tras 10 años de amor, Marina Calabró rompió el silencio y habló a fondo de la ruptura que se dio a conocer ahora, pero que ya lleva casi cinco meses.

“Veníamos charlando mucho porque los dos sentíamos cierta desconexión y cierta distancia. Y a los dos nos empezó a pasar esto de sentir que adoramos al otro, pero que había algunas cosas que como pareja empezaban a no estar”, le contó la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) en diálogo con Teleshow.

Por otro lado, la conductora de 8 AM (La Nación+) dejó en claro que todo se dio en buenos término: “Fue todo muy charlado, tomándonos mucho tiempo. Y fue muy armónico porque nos adoramos y eso no cambia. Yo lo siento familia y me siento familia. Sé que cuento con él y él sabe que cuenta conmigo. No hubo enojos”.

“Él es una persona que tiene un equilibrio y una paz interior que nunca vi. Así que no hubo discusiones, no hubo tonos elevados. Lo que hubo fue una decisión de dos personas adultas, después de sentarse a charlar largamente, de pasar a otra etapa de la relación. Y de tenernos el uno al otro, pero desde otro lugar. Esta es la verdad. Estoy segura de que, si le preguntaran a Martín, diría las mismas palabras. Pero no porque nos hayamos puesto de acuerdo, sino porque es así”, agregó, sincera.

En cuanto al comience de este quiebre, detalló: “Ya para el 5 de junio, día del cumpleaños de Martín, no estábamos juntos. Lo cual fue una gran tristeza. Para esa fecha, él viajó solo porque ya estábamos así, separados, y estaba mal. Y en septiembre se tomó unos días para irse a ver a su hijo mayor a Barcelona, con el que se fue para Cerdeña”.

“Y yo, por esos días, me fui a París con Mía”, explicó, en referencia a la hija de 14 años de su pareja anterior, Martín Virasoro (Albrecht es padre de Alan de 29, Frank de 24 y Kai de 15; también de una relación anterior).

“Fueron diez días y era la primera vez que hacíamos un viaje solitas, de madre e hija. Y para mí fue por un lado demostrarme que lo podía hacer y, por el otro, fue una linda experiencia que me permitió conectarme con ella, que es un gran sostén, al igual que mi hermana, Iliana. De hecho, ella me recomendó una psiquiatra y me ayudó mucho también a procesar todo el tema de la separación”, cerró Marina, íntima.