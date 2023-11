Luego de que Marina Calabró se mostrara muy triste por su separación de Martín Albrecht tras 10 años de amor –y después de su fuerte enojo con Rodrigo Lussich por dar a conocer la noticia en las redes- Marcela Tauro reveló la charla privada que mantuvo con la panelista.

“Lo que tuve que hablar con Marina, lo hablé con ella. No soy quién, para aconsejar, pero ella me llamó y la noté muy angustiada y le dije ‘no podés estar así. Y ahí le dije mi postura”, comenzó diciendo la panelista de Intrusos en una nota que dio a LAM.

“Le dije a Marina que vayamos a tomar un café, que estaba para ayudarla en lo que pueda porque es una situación horrible. No veo que la esté pasando bien, la está pasando mal. La noto muy angustiada”.

“Le dije ‘me parece que en esta circunstancia te vas a dar cuenta quién es amigo y quién no. No mires nada y trata de relajarte’. No pudo cumplirlo porque está haciendo notas y obvio, la van a buscar. Le dije que, si le hace mal, trate de no ver nada porque siempre hay algo que no le va a gustar que digan”, agregó.

RODRIGO LUSSICH CONFIRMÓ LA SEPARACIÓN DE MARINA CALABRÓ Y MARTÍN ALBRECHT TRAS 10 AÑOS DE AMOR

Además de contar primicias en Socios del Espectáculo, el programa que conduce junto a Adrián Pallares por eltrece, Rodrigo Lussich recurre a las redes para dar a conocer distintas informacion sobre el mundo del espectáculo. Y en esta oportunidad, el presentador sorprendió al confirmar la separación de Marina Calabró y Martín Albrecht tras 10 años de amor.

“Un beso grande a mi amiga, Marina Calabró quien, tras diez años de relación, se separó de Martín Albrecht”, informó Lussich en su cuenta personal de Twitter, sorprendiendo a todos sus seguidores con esta inesperada noticia.

“¡Te quiero amiga! ¡Lo mejor está por venir!”, cerró el periodista, junto al emoji de un corazoncito y dejándole un mensaje cariñoso a su colega y amiga, que está atravesando esta ruptura con su novio.