El fin de semana Franco Mercuriali publicó un video desde su cama en el Sanatorio Finochietto, donde estuvo internado desde el lunes 30 de octubre a raíz de una batería que se alojó en una de sus piernas y le provocó una gran inflamación.

Pasaron 10 días y el conductor de TN de noche fue dado de alta, una novedad que lo llevó a grabar un video para sus seguidores. “Hola ¿Cómo están? Bueno, ya en casa después de 10 días internado. La infección fue muy, muy grande y todavía sigue, pero estoy muy agradecido de poder estar ya en casa”, se lo escucha decir.

Franco Mercuriali recibió el alta médica (Foto: captura TN)

“Gracias a los médicos, sobre todo a los del Sanatorio Finochietto, y a mi familia que se pegó un susto grande y me dieron tanto amor y dedicación estos días”, agregó Franco, con barba de varios días, pero con el semblante mucho más aliviado que en su último mensaje.

“Hay que esperar unos días más a que esto desinflame, y el mensaje era para ustedes, para agradecer los comentarios y mensajitos que me mandaron con buena energía; y gracias a mis compañeros de TN y de la radio por tanto amor. Me llevo su buena energía y espero pronto estar de nuevo con ustedes en el aire”, cerró.

EL video estuvo acompañado de un texto en el que el conductor reiteró partes de su mensaje, “Ya estoy en casa después de 10 días internado. Quedó una inflamación grande que va a tomar un tiempo de recuperación. No me esperaba algo así. No se cómo pasó ni por qué. Pasó”, contó.

Franco Mercuriali habló sobre su salud. (Foto: Instagram / francomercu)

“Estoy agradecido a los médicos que me atendieron con tanta paciencia y a mi familia que estuvo al lado mío apoyándome y dándome todo su amor A ustedes, gracias por todos los mensajes. Me conmovieron mucho y me llenaron de energía así que se los agradezco de corazón”, agregó.

“Espero poder estar cuanto antes haciendo mi trabajo”, cierra el mensaje de Franco, que además de TN también ocupa un destacado espacio en Radio El observador.

