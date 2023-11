A comienzos de 2021 Nicole Neumann se enamoró de José Manuel Urcera, y luego de enfrentar todo tipo de rumores de crisis, polémicas, y enfrentamientos con Fabián Cubero y Mica Viciconte, este miércoles la pareja contrajo matrimonio en Neuquén.

En una bodega en medio de la Patagonia, y bien lejos de la prensa, la modelo y el piloto de automovilismo dieron el sí por registro civil y se filtraron las primeras fotos de los novios.

Impecable, Nicole estaba con un palazzo blanco y un top de plumeti al tono adornado con botones de tuyu, y tenía con el pelo recogido con una tiara de perlas.

La primera foto del look de Nicole Neumann en su boda estilo campestre. (Foto: Captura América) Por: Mayerkis Campos

En la postal que mostraron en Intrusos se la vio a Nicole Neumann abrazada a sus suegros, Claudio y María Cecilia.

GUIDO ZÁFFORA FULMINÓ A JOSÉ MANUEL URCERA POR SU LOOK EN LA BODA CON NICOLE NEUMANN

Cuando llegó el turno de mostrar el look de José Manuel Urcera todos se quedaron impactados ante la descripción de Laura Ubfal: “Se afeitó, se cortó el pelo”.

“¡Ay, qué feo!”, reaccionó Guido Záffora escandalizado, luego de halagar a Nicole y destacar su cara de plena felicidad.

La primera foto del look de Manu Urcera en su boda estilo campestre. (Foto: Captura América) Por: Mayerkis Campos

Entonces, acotó anonadado por el polémico outfit de traje, chaleco y corbatas color verde duende, matizado con una camisa blanca: “Es otro”.

Al final, el periodista quiso ser piadoso con el marido de Nicole Neumann, pero no pudo con su genio: “Me parece mucho más lindo Manu. No me gusta cómo le queda el pelo. Lo veo raro… ¡Y los lentes!”.