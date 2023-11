La acrtriz y cantante Sarah Lenore está de festejo con el lanzamiento de Crazy, su single de pop urbano con el que además se anima a mostrar su cuerpo.

El tema, que es mayormente en español con toques de “spanglish”, es de un tono sensual donde Sarah relata una fantasía que nace de un encuentro casual.

“Pase mucho tiempo de mi vida cuidando mi cuerpo, era hora de mostrar un poco más sin pensar en lo que puedan decir”, enfatizó la finalista de America’s Got Talent.

Por: MylesDaShoota

“Soy una mujer absolutamente consciente de que somos mucho más que un cuerpo. Pero este es mi presente y mi presente tiene este cuerpo y tiene una mente que intento mantener sana, y créanme que eso cuesta mucho más que mantener un cuerpo”, continuó La ArgenGringa de Tik Tok.

“He pasado momentos donde por fuera me veía muy bien, pero por dentro me sentía oscura, llena de miedos, inseguridades.. los artistas, como todos los seres humanos, tenemos un lado que nadie ve, quizás es un deber el poder aprovechar la oportunidad de tener un espacio algo más público para poder contarle a la gente que no está sola y que todos tenemos nuestros grises”.

Sarah Lenore se encuentra preparando un repertorio de canciones para dar un concierto en Argentina para Marzo del año 2024, además de estar co-escribiendo un nuevo proyecto de ficción para televisión junto a al productor argentino radicado en Miami José Luis Pagán.

