Tamara Báez sorprendió al hacer eco a través de sus stories de Instagram de una cruda reflexión sobre el desamor. Este gesto se dio luego de que Juan Etchegoyen afirmara en Mitre Live que la joven se siente desilusionada porque creyó que podría reconciliarse con el padre de su hija, L-Gante, hasta que Wanda Nara aterrizó en Argentina.

“Alejate de las personas que un día sí y un día no, yo sé que te irá mejor”, expresa el posteo que compartió Tamara. “Re”, escribió junto a esta letal frase, sumando emojis de corazones rojos y otros de alabanza, en referencia a que está de acuerdo con esta tremenda afirmación.

Desde que Wanda se reencontró con L-Gante y los rumores de affaire volvieron a ponerse en el centro de la escena, Tami dejó de mostrarse unida a su ex en las redes sociales; le puso fin a las fotos y videos junto a su hija que dejaban en evidencia que había habido un acercamiento entre ambos.

¿CÓMO ERA LA RELACIÓN DE L-GANTE CON TAMARA BÁEZ ANTES DEL RETORNO DE WANDA NARA?

“En su momento, las intenciones de Elián eran retomar una vida familiar con la reconciliación incluida con Tamara, pero el arribo de Wanda modificó sus planes y está claro, apenas ella llegó a la Argentina se vieron”, detalló Juan.

“No me dan precisiones de la discusión de Tamara y L-Gante, pero cuando consulté me dieron la típica frase que el horno no está para bollos”, cerró sobre el enojo de Tamara con Elián por Wanda.