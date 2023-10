Guido Zaffora protagonizó un tremendo cruce con la abogada de Aníbal Lotocki, Ileana Lombardo, en diálogo telefónico con Intrusos luego de que la justicia ordenara la detención del médico acusado de mala praxis.

“Más allá del tecnicismo a nosotros como sociedad nos interesa que Lotocki esté preso. Sus causas son de muerte tras muerte, sea Luna, Caprarola o Zárate. Lo único que queremos es que responda ante la justicia, nada más, perdón, pero es así”, le dijo el periodista.

Entonces, ella le contestó: “Ya lo tenés preso. Hay que ser un poco más cuidadosos para hablar. Si tiene que estar preso o no lo decide la Justicia, no ustedes. Que la gente tenga el deseo porque tienen su opinión formada, todos podemos opinar y pensar lo que quiera”.

Guido Zaffora en Intrusos.

“No es opinión formada, yo viví de cerca cómo Silvina estaba todos los días con dolores por lo que tenía en el cuerpo. No me corra con eso de la opinión formada de la sociedad, yo lo viví con Silvina. La respeto pero no me venga con ese discurso armado”, sentenció Guido.

DAN A CONOCER EL BENEFICIO QUE TIENE ANÍBAL LOTOCKI EN LA CÁRCEL

Cora Debarbieri dio a conocer en el programa de América el beneficio que le fue otorgado a Aníbal Lotocki en la cárcel desde que se entregó en una dependencia de la Policía Federal en La Plata.

“Lotocki tiene un beneficio, el juez dio la orden de que sea un interno RIF, esto significa con resguardo integran físico, y esto tiene que ver con este delito público por las cosas que pueden llegar a suceder dentro de este lugar”, reveló la panelista.