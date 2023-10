A poco de conocerse que la Sala 4 de la Cámara Criminal ordenó la detención inmediata de Aníbal Lotocki –después de que se confirmara el procesamiento por el homicidio simple de Rodolfo Cristian Zárate, quien falleció en 2021 tras operarse con él- el abogado del médico, Iliana Lombardo, rompió el silencio.

“No podemos pedir la excarcelación porque lo que sucedió y lo que derivó en la detención, es la revocación de una excarcelación que tenía Lotocki en la causa del fallecido Zárate. Con una resolución de la Cámara, como dije en otros medios, fue un acto de traición porque nosotros fuimos a una audiencia donde se debatía otro tema, que era la negativa de detención de un pedido que había hecho el señor (el coreógrafo uruguayo Raphael) Dufour.

“La Cámara no resolvió sobre este pedido de detención, sino que resolvió sobre otra causa que es la de Zárate y no tenía jurisdicción. Esta detención es cuestionable y nosotros lo vamos a impugnar”, agregó, contundente, en una nota que dio a TN.

Además, la letrada aseguró que “todo esto sucedió muy rápido”: “Nosotros fuimos a la audiencia y a la hora, creo, salió la resolución. Nosotros todavía estábamos en un bar tomando un café, lo cual nos da la pauta de que ya estaba hecha porque no la hacen en una hora”.

Por último, ante la pregunta sobre la posibilidad de que su cliente recupere la libertad, la entrevistada cerró: “Eso lo decidirán los jueces. Nosotros vamos a hacer todo lo necesario para modificarla porque no nos parece determinada en el marco de la ley de las normas procesales”.

EL ABOGADO DE GABRIELA TRENCHI VA CONTRA LA MUJER DE ANÍBAL LOTOCKI Y SU EQUIPO TRAS LA DETENCIÓN DEL MÉDICO

A poco de conocerse que la Sala 4 de la Cámara Criminal ordenó la detención inmediata de Aníbal Lotocki –después de que se confirmara el procesamiento por el homicidio simple de Rodolfo Cristian Zárate, quien falleció en 2021 tras operarse con él- Cristian Casorla contó qué medidas judiciales tomará para defender a Gabriela Trenchi, otra de las expacientes del médico.

“Ahora vamos a buscar detener a la mujer de Lotocki, María José Favarón, y a todo su equipo porque todos ellos sabían lo que estaban haciendo con esos pacientes, y fueron sus cómplices”, lanzó el letrado en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Lotocki va a quedar en la lista de los grandes delincuentes de la historia argentina, y todavía no se sabe nada. No sólo no se saben los resultados de los estudios de las víctimas que ya tienen reducida su edad biológica y de todos los denunciantes que no se conocen, sino que además todos los temas más sensibles no se hablaron, como la red de trata”, agregó, contundente.

Asimismo, Casorla aclaró que “este no es un médico, es un asesino, es un envenenador serial que le provocó alogenosis iatrogénica al inyectar un veneno letal en sus nefastas intervenciones”: “Todas las personas que han caído en manos de Lotocki sufrieron la colocación de estas sustancias, recibieron un producto que generaba un cuadro inmediatamente infeccioso, producto del relleno permanente que colocaba Lotocki”, remarcó.

Y cerró, tajante: “Logramos a partir de las denuncias que iniciamos con Gabriela Trenchi y Rafael Dufour, unidas a los casos más conocidos como el de Cristian Zárate, Silvina Luna, Mariano Caprarola, y sumado al colectivo de víctimas que vengo reuniendo, todas las coincidencias lograron demostrar que las características”.