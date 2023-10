Rebbeca de Alba reveló que perdió dos hijos con Ricky Martin en una entrevista con el español Alberto Peláez para su programa de YouTube, En la Cama Con, y en Mshow hicieron referencia al tema.

“Intenté ser madre pero pude tener hijos, hubiera sido magnifico haber sido mamá y no se logró, tuve un par de pérdidas con la misma pareja, Por ahí se sabe… con Ricky (Martin)”, dijo la filántropa.

En la nota, la actriz y modelo se sinceró al respecto: “Fue una gran pareja por mucho tiempo y queríamos ser papás, queríamos hacer una familia y todas esas cosas. Para mí era la persona, el hombre ideal”.

“Ambos estuvieron en pareja en el 2005 y con él perdió dos bebés según reveló ella”, contextualizó Gabriela Sobrado en el programa de Ciudad Magazine sobre el vínculo que tuvo la presentadora con el artista.

QUÉ DIJO REBECCA DE ALBA SOBRE SU RELACIÓN CON RICKY MARTIN

En la entrevista que Rebecca de Alba dio recientemente a En la Cama Con, contó el motivo de la separación de Ricky Martin y por qué no pudieron tener los hijos que deseaban.

“No dejamos esa relación ni peleados ni por nada malo, simplemente decisiones, tiempo, etcétera... vernos, vernos y poder hablar un poco pues (tiene) algunos años ya”, explicó la actriz.

Al final, confesó: “Quería que fuera el padre de mis hijos por los valores que tiene y la calidad de persona que es, pero la vida es como es, no es que no me importe pero hay que aceptar las cosas”.