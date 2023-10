Carmen Barbieri apuntó contra Marina Calabró y Jorge Lanata en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) después de que hablaran de su pase a eltrece.

“Jorge Lanata y Marina Calabró te criticaron”, le dijo Pampito a la conductora, quien dijo indignada: “Me encanta que me critiquen, mi mamá me decía ‘que hable mal pero que hablen’”.

“Dijeron que la presentación de Mañanísima en eltrece es antiguo, viejo, de 1800, me trataron de vieja, de gorda, de antigua, de quedada”, dijo la mamá de Fede Bal sobre los periodistas.

Carmen Barbieri en Mañanísima.

Por su parte, Estefi Berardi saltó en defensa de Carmen: “Sos la envidia de la televisión, todos querrían un programa de televisión de lunes a viernes a la mañana en eltrece”.

PAMPITO EXPLICÓ POR QUÉ NO SEGUIRÁ EN MAÑANÍSIMA

Pampito explicó por qué no seguirá en Mañanísima en su pase a eltrece: “Tengo contrato con América que sí es combinable con los de Ciudad Magazine proque es cable”.

Pampito en Mañanísima.

“Pero no con Eltrece. Lamentablemente el proyecto y la propuesta llega en un momento que yo ahora no puedo”, dijo el periodista sobre su salida del programa a fin de mes.