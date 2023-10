Pampito y Estefi Berardi sorprendieron en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) al mostrar cuándo dinero tienen sus cuentas bancarias después de haber pagado sus cuentas del mes.

“Ayer estuve haciendo cuentas, pagando la tarjeta, me quedé sin un peso”, contó el periodista y la panelista coincidió y comentó: “Yo también. Lo caro que está todo ni me digas, tengo la cuenta en cero”.

Pampito en Mañanísima.

“Esto es todo lo que tengo en mi cuenta, $2400″, dijo el panelista y exhibió frente a las cámaras su celular; por su parte, Estefi tambien hizo lo mismo y comentó: “¿Querés ver la mía? Miren la mía, dice $0,00. Deprimente, ¿no?”.

Estefi Berardi en Mañanísima.

“Me río, pero ayer pensaba, tengo cinco laburos y es imposible pensar en acceder a algo si cada vez nuestros sueldos valen menos”, dijo al final Pampito en el programa matutino de Ciudad Magazine.

LA TRISTEZA DE PAMPITO POR NO PODER SEGUIR EN MAÑANÍSIMA

Pampito se mostró angustiado por tener no poder seguir en Mañanísima cuando pase a eltrece: “Me da muchísima tristeza no podes acompañarlas, yo las quiero un montón a ustedes dos”.

“Los tres hicimos este programa, te pierdo por un tiempo”, le dijo por su parte Barbieri y él cerró: “Siento que es por un tiempo, es una meza de sensaciones porque también estoy feliz por vos porque te lo merecés Carmen, sos buena gente”.