Un picantísimo cruce se dio entre Pampito y Karina Iavícoli en pleno aire de Intrusos. La interrupción de la periodista y la molestia del panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) generó un tenso momento.

“Yo me irrito fácil, pero esta mujer es una cosa… Anoche fui a cenar con Iavícoli, pero al aire no podemos”.

En el ciclo de Carmen Barbieri el periodista habló del episodio y contó cómo la relación con su compañera. “Iavícoli está en un mood irritable”, lanzó, picante.

PAMPITO HABLÓ DE SU ANGUSTIA POR NO ESTAR EN MAÑANÍSIMA EN ELTRECE

La conductora, con humor, bromeó sobre cómo está por estos días su compañero en el ciclo. “Está caliente porque no viene con nosotros al aire”, en alusión al arribo del ciclo a la pantalla de eltrece, que ya se promociona en pantalla con un “Muy Pronto”.

Súper sincero, Pampito le dio la razón. “Me tiene insoportable”, aseguró, para terminar contando que lamenta no continuar con el trío que formaron en el programa junto a Estefi Berardi.

“Me angustia. Como no me va a poner así no seguir con ustedes, pero bueno, tengo un contrato firmado”, culminó, en alusión a sus otros compromisos. Sus palabras tocaron a Carmen y terminó emocionada.