Camila Homs mantuvo un incómodo y muy picante mano a mano con Ángel de Brito en Bailando 2023, en donde el jurado le preguntó por los tremendos mensajes que le mandó a Tini Stoessel, cuando estaba de novia con Rodrigo de Paul.

En ese marco, el conductor de LAM le preguntó sin vueltas si se arrepintió de haber insultado a la cantante y la respuesta de Camila Homs fue más que sugerente, pese al bozal legal que le puso el futbolista y padre de sus hijos para que no hable de su intimidad.

CAMILA HOMS HABLÓ PICANTE DE EX RODRIGO DE PAUL Y DE TINI STOESSEL

Ángel de Brito: -Dijiste que a tu mamá no le gustan los infieles.

Camila Homs: -A mí tampoco.

Ángel: -¿Te pasó?

Camila: -Sí, me pasó.

Ángel: -¿Muchas veces?

Camila: -Bastante.

Ángel: -¿La última?

Camila: -En una de mis últimas relaciones. ¿Te puedo decir algo?

Ángel: -Lo que quieras.

Camila: -El otro día hiciste un pregunta y respuestas. Te preguntaron: ¿qué no me creías? Y vos dijiste que nada. Después dijiste que me mostraba de una manera que yo no era. Me parece que te confundiste, ¿o me conocés para decir eso?

Ángel: -No, no me cierra tu personaje de cándida y buenita acá, con la que le hacía cuernitos a Tini o con la que le mandaba mensajitos a Tini. Veo como una dicotomía.

Camila: -Capaz si estás en mi lugar hubieras hecho lo mismo.

Ángel: -Es probable. O sea, ¿estás contenta de los mensajes que le mandaste a Tini?

Camila: -No, no, no. No digo que estoy contenta...

Ángel: -Porque eran fuertes, yo los vi...

Camila: -No digo que estoy contenta. En la vida uno se arrepiente de cosas. Pero hay momentos de mucha intensidad. Hay momentos de impotencia. Más cuando están mis hijos de por medio.

Ángel: -Si hablamos como adultos, me parece bien que si tu marido te engañó con Tini...

Camila: -No, mi marido no era. No tengo marido. No me casé.

Ángel: -Bueno, Rodrigo, tu pareja, el papá de tus hijos. Entiendo que te enojes. Pero no me cierra que cuando te preguntamos seas evasiva.

Camila: -Saben por qué. Es de público conocimiento.

Ángel:-Pero antes del bozal legal tampoco hablabas.

Camila: -Por respeto.

Ángel: -¿Te arrepentís de haberla insultado a Tini?

Camila: -No sé. No voy a responder eso.

Ángel: -Ok. ¿Ves por qué no me cierra una cosa y la otra?

Camila: -Por respeto, a veces, respondo de esta manera.

Ángel: -Pero pedir disculpas quizás esté bien...

Camila: -Y en este momento, justamente, no puedo hablar de ella...

Ángel: -Pero ¿Tini te puso boza legal? ¿No?

Camila: -Está todo en la misma bolsa.

Ángel: -No creo que por pedir disculpas te hagan un juicio. Sería el colmo eso.