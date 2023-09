Anamá Ferreira habló con Intrusos tras el escándalo en el desfile del que fue echada en Museo de Arte Decorativo, en Recoleta, situación por la que señaló a Elina Fernández, la esposa de Eduardo Costantini.

“El diseñador Adrián Brown me mandó una invitación para el desfile, yo le confirmé y si Elina, que es la organizadora, no quería que yo vaya, podría haber avisado a los diseñadores para que no me inviten”, dijo la empresaria.

Fue entonces cuando manifestó: “Pero ella quería vengarse de mí, quería que yo fuera, humillarme. La recepcionista y la gente que estaba trabajando ahí me decían ‘perdoname, es una orden de arriba’”.

Anamá Ferreira habló de Elina Fernández en Intrusos.

“Decidí filmarlo porque me pareció raro, vinieron más de 10 personas de seguridad para sacarme del lugar. Me discriminaron, me empujaron en la escalera los de seguridad, está todo grabado, podía haberme caído”, acusó Anamá indignada.

LA VERSIÓN DE ELINA FERNÁNDEZ SOBRE EL ESCÁNDALO CON ANAMÁ FERREIRA

Guido Zaffora reveló en el programa de América la versión que dio Elina Fernández después de que Anamá Ferreira la acusara de no dejarla pasar a un desfile y que la hiciera echar con más de diez personas de seguridad.

“Elina me dice que tanto los diseñadores como el prensa son los responsables de que vos no pudieses entrar”, dijo el periodista y la actriz le contestó indignada: “Pero por favor...”.