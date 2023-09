Luego de todas las voces que se alzaron después de la dolorosa muerte de Silvina Luna, Esteban Lamothe abrió su corazón e hizo un profundo análisis.

“Me parece que esto nos tiene que hacer pensar sobre qué historias queremos contar, por qué las mujeres de 40 tienen que parecer de 20, por qué las historias son siempre de gente joven”, comenzó diciendo el actor en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Es un momento de mucha vulnerabilidad y el Estado debería meterse para que ningún chabón esté inyectando mier… a las mujeres”, agregó, mientras todos los ojos apuntan a Aníbal Lotocki como el responsable de las muertes de Silvina, Mariano Caprarola, Cristian Adolfo Zárate y Romina Vega, además de la cantidad de pacientes que denunciaron serias complicaciones en su salud tras haberse atendido con el médico.

“Es muy triste a donde llegamos en el afán de querer conformar. Silvina Luna es solamente la punta del iceberg”, cerró Lamothe, después de la conmoción que despertó la partida de la modelo el pasado 31 de agosto.

REVELARON CUÁL FUE EL MOMENTO EN EL QUE SILVINA LUNA DECIDIÓ OPERARSE

En medio del dolor por la muerte de Silvina Luna, Ángel de Brito dio detalles de una extensa y profunda charla que mantuvo con el hermano de la modelo, Ezequiel, quien le reveló cómo fue el momento en el que la joven decidió someterse a una operación estética.

“Ezequiel desconoce quién le recomendó a Aníbal Lotocki (quien había operado a Silvina más de una década atrás y donde comenzaron sus complicaciones de salud). Esa es una de las dudas que tenemos todos, se lo preguntamos a Silvina acá y no lo quiso decir. Dijo que había sido una compañera de trabajo. Ezequiel cree que alguna de sus amigas lo debe saber, pero a esta altura es más anecdótico que otra cosa”, comenzó diciendo el conductor de LAM en vivo.

“Ezequiel se resistía a que Silvina se haga esa internación y me dijo ‘todo empezó por una foto que salió en una de las revistas más conocidas en donde Silvina se vio y no le gustó’”.

“Él la llevó al consultorio de Lotocki, fue el que la acompañó. Él se resistía a que Silvina se haga esa internación y me dijo ‘todo empezó por una foto que salió en una de las revistas más conocidas en donde Silvina se vio y no le gustó’”, agregó.

Y continuó: “Silvina se había obsesionado con mejorar esa parte de su cuerpo, que era su cola y no le gustaba, y que había recibido críticas no sabe de quiénes. Ahí, tuvieron una charla, pero me dijo ‘era mi hermana mayor y en un momento hizo lo que quiso y yo la acompañe”.

Por último, el periodista dio detalles del día que la actriz salió de su intervención: “Cuando salió de la operación, no podía moverse. Ezequiel me dijo ‘la tuve que llevar en el auto y ella iba atrás con la cola para arriba por los dolores que tenía. Ahí ya me di cuenta de que algo raro había pasado”.