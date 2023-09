Súper contenta por el llamativo conjunto que le enviaron de regalo, Julieta Poggio se lo probó y les mostró a sus seguidores cómo le quedaba. Lo que más llamó la atención, además de la estampa de las prendas, fueron los accesorios súper cancheros que sumó la modelo para darle el toque a su look.

Juli se animó a un outfit “total jean”, formado con prendas únicamente de jean, compuesto por una minifalda con tachas más la estampa de Hello Kitty hecha con strass en diálogo con un corpiño de la misma materialidad que, como tirantes, tiene cadenas plateadas que recorren su espalda.

Además, la exparticipante de Gran Hermano 2023 sumó unas botas blancas de caña alta con tachas y unos anteojos traslúcidos. Se dejó el cabello suelto y eligió un make up natural en el que se destaca sus labios rosas. ¡Diosa!

JULIETA POGGIO HABLÓ DE LOS RUMORES DE ROMANCE CON FRAN STOESSEL

Notera: -¿Estás soltera?

Julieta Poggio: -Estoy súper soltera.

Notera: -Porque hay rumores de que te vieron besándote con Fran Stoessel.

Julieta: -Sí, pero son rumores de soltería.

Notera: -¿Te parece lindo, Fran?

Julieta: -Sí, obvio, me parece lindo.

Notera: -Puede pasar algo, hacen hermosa pareja. ¿No querés ponerte de novia?

Julieta: -Estoy conociendo la soltería, me estoy acostumbrando. Estoy trabajando muchísimo y enfocándome en mí. Creo que es el momento para hacerlo.

Notera: -¿A Tini la conocés?

Julieta: -No, no la conozco. Me encanta, la amo. Me encantan sus canciones. Soy fan de Tini, igual que todas las pibas.

Notera: -¿Con Fran se puede decir que se están haciendo amigos?

Julieta: -Sí, sí, re buena onda.