Antes de instalarse en el teatro para darle inicio a las funciones semanales de Coqueluche, Julieta Poggio pasó por un local de ropa que le encanta, que queda sobre la calle Cabildo, en Belgrano, y se probó varios conjuntos de indumentaria que les mostró a sus seguidores de Instagram.

Luego de elegir un outfit de día, armó uno de noche, súper jugado, que no pasó desapercibido para sus fans. “Bueno, ahora sí, look más de noche. Por Dios, lo bomba que es este vestido... La espalda que tiene... Y con esta camperita corta que abrocha acá y queda muy canchera, amo”, expresó, mientras le pedía a sus seguidores que la ayudaran a elegir el calzado.

Juli lució un minivestido negro traslúcido que dejaba al descubierto su ropa interior en diálogo con una camperita súper cortita, del mismo color y de mangas larguísimas. Este sensual conjunto se lo probó con botas de caña alta y borcegos.

Juli lució un minivestido negro traslúcido que dejaba al descubierto su ropa interior en diálogo con una camperita súper cortita, del mismo color y de mangas larguísimas. Este sensual conjunto se lo probó con botas de caña alta y borcegos. ¡Súper diosa!

JULIETA POGGIO HABLÓ DE LOS RUMORES DE ROMANCE CON FRAN STOESSEL

Notera: -¿Estás soltera?

Julieta Poggio: -Estoy súper soltera.

Notera: -Porque hay rumores de que te vieron besándote con Fran Stoessel.

Julieta: -Sí, pero son rumores de soltería.

Notera: -¿Te parece lindo, Fran?

Julieta: -Sí, obvio, me parece lindo.

Notera: -Puede pasar algo, hacen hermosa pareja. ¿No querés ponerte de novia?

Julieta: -Estoy conociendo la soltería, me estoy acostumbrando. Estoy trabajando muchísimo y enfocándome en mí. Creo que es el momento para hacerlo.

Notera: -¿A Tini la conocés?

Julieta: -No, no la conozco. Me encanta, la amo. Me encantan sus canciones. Soy fan de Tini, igual que todas las pibas.

Notera: -¿Con Fran se puede decir que se están haciendo amigos?

Julieta: -Sí, sí, re buena onda.