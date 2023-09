A tres meses de hacer pública su separación de Lucca Bardelli, Julieta Poggio habló a fondo de los rumores amorosos que la unen a Fran Stoessel.

El mes pasado, la exparticipante de Gran Hermano 2022 pasó por el diván de Vero Lozano y afirmó que no conocía personalmente al hermano se Tini Stoessel, con quien se sigue en Instagram y hay cruces de likes.

Sin embargo, la situación habría cambiado: el lunes 4 de septiembre, Poggio fue a la premiación de la revista Caras, dialogó con la periodista y sostuvo que con Fran está comenzando una amistad.

JULIETA POGGIO HABLÓ DE LOS RUMORES DE ROMANCE CON FRAN STOESSEL

Notera: -¿Estás soltera?

Julieta Poggio: -Estoy súper soltera.

Notera: -Porque hay rumores de que te vieron besándote con Fran Stoessel.

Julieta: -Sí, pero son rumores de soltería.

Notera: -¿Te parece lindo, Fran?

Julieta: -Sí, obvio, me parece lindo.

Notera: -Puede pasar algo, hacen hermosa pareja. ¿No querés ponerte de novia?

Julieta: -Estoy conociendo la soltería, me estoy acostumbrando. Estoy trabajando muchísimo y enfocándome en mí. Creo que es el momento para hacerlo.

Notera: -¿A Tini la conocés?

Julieta: -No, no la conozco. Me encanta, la amo. Me encantan sus canciones. Soy fan de Tini, igual que todas las pibas.

Notera: -¿Con Fran se puede decir que se están haciendo amigos?

Julieta: -Sí, sí, re buena onda.