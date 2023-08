La histórica mala onda entre Pampita y Nicole Neumann, especialmente en sus inicios como modelos, parece haber quedado en el pasado. Al menos, así lo evidenció Juariu mediante una captura de pantalla que llamó la atención de los usuarios de Instagram.

La host digital, siempre atenta a lo que sucede en las redes sociales, capturó el llamativo like de Pampita en una publicación que Nicole hizo en su feed. Pícara, sumó la canción Friends will be friends de Queen, en referencia al guiño buena onda de Carolina a Nicole.

La conductora le dio el visto bueno a una tierna publicación de la modelo, quien hizo eco de un fin de semana con su futuro marido, Manu Urcera, y sus amigos en la nieve.

La conductora le dio el visto bueno a una tierna publicación de la modelo, quien hizo eco de un fin de semana con su futuro marido, Manu Urcera, y sus amigos en la nieve. ¿Hicieron las paces?

LAS FUERTE DECLARACIONES DE MICA VICICONTE SOBRE NICOLE NEUMANN

“Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija y eso sacando a Indiana, en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias; las terminás cuidando como si fueran tuyas, yo estoy para acompañar... Las adoro y las amo, hace seis años que convivimos”.

“Los problemas no son los chicos, el problema son los grandes, cuando involucran a los pequeños... Luca tiene presente todo el tiempo a las hermanas, está, se divierte, es muy a favor. Él pasa por las habitaciones, las busca, ver que se divierten, que son compinches, me encanta, celebro que tenga hermanas y que se amen”, había dicho Mica en diálogo con La Once Diez | Radio de la Ciudad.