En Intrusos, programa que Florencia de la Ve conduce en América, compartieron las contundentes declaraciones de Mica Viciconte sobre Nicole Neumann por su buena relación con las hijas de Fabián Cubero. Contundente, la conductora analizó la entrevista que tuvo lugar en Agarrate Catalina y apuntó muy fuerte contra la modelo.

“Se la escucha muy sensata, muy tranquila. Está bien lo que dijo... Pero después la critica como madre subiendo posteos en los que habla de ella. Ni siquiera le hace la observación en privado”, sentenció Flor, contundente, haciendo hincapié en que le parece mal que Mica, según ella, le tire “palitos” a Nicole por la crianza de sus hijas con Fabián.

Las declaraciones de Mica se dieron en medio del escándalo por el alejamiento de Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole con Fabián, de su mamá. El escándalo se recrudeció porque, mientras avanza el conflicto entre madre e hija, Viciconte comenzó a mostrarse públicamente muy compinche con la adolescente.

LAS FUERTE DECLARACIONES DE MICA VICICONTE SOBRE NICOLE NEUMANN

“Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija y eso sacando a Indiana, en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias; las terminás cuidando como si fueran tuyas, yo estoy para acompañar... Las adoro y las amo, hace seis años que convivimos”.

“Los problemas no son los chicos, el problema son los grandes, cuando involucran a los pequeños... Luca tiene presente todo el tiempo a las hermanas, está, se divierte, es muy a favor. Él pasa por las habitaciones, las busca, ver que se divierten, que son compinches, me encanta, celebro que tenga hermanas y que se amen”, había dicho Mica en diálogo con La Once Diez | Radio de la Ciudad.