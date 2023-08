Luego de las fuertes versiones que hablaban de un conflicto entre Nicole Neumann e Indiana (una de las hijas que tuvo con Fabián Cubero, con quien también tiene a Allegra y Sienna), Mica Viciconte fue contundente al hablar de su relación con la adolescente, con quien convive junto al exfutbolista y Luca, el bebé que tienen en común.

“Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminas cuidando como si fueran tuyas. Yo estoy para acompañar; las adoro y las amo, hace seis años que convivimos”, comenzó diciendo Mica en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminas cuidando como si fueran tuyas”.

“Los problemas no son los chicos, el problema son los grandes, cuando involucran a los pequeños”, agregó, misteriosa, sin nombrar a nadie, pero despertando especulaciones sobre si sus palabras estarán dirigidas a la modelo.

“Los problemas no son los chicos, el problema son los grandes, cuando involucran a los pequeños”.

En cuanto a cómo se lleva con todos los niños, agregó: “La organización es la misma. Sin Luca nos cambiaba, pero estando Luca y un chico más, no cambia. Luca tiene presente todo el tiempo a la hermana, está, se divierte, es muy a favor”.

“Él pasa por las habitaciones, las busca. Ver que se divierten, que son compinches, me encanta, celebro que tenga hermanas y que se amen”, cerró Viciconte, sincera.

NICOLE NEUMANN REVELÓ SI INDIANA ESTARÁ PRESENTE EN SU CASAMIENTO CON MANU URCERA

Luego de las fuertes versiones que hablaban de un conflicto con Indiana (una de las hijas que tuvo con Fabián Cubero, con quien también tiene a Allegra y Sienna), Nicole Neuamnn despejó los rumores sobre la posibilidad de que la niña esté presente en su casamiento con Manu Urcera.

Todo comenzó cuando el cronista de Intrusos fue al hueso con su pregunta: “¿Cómo está la relación con Indi?”, indagó. A lo que Nicole no dudó con su respuesta: “Está todo bien”.

Fue entonces que, ante la consulta sobre si Indiana dirá presente en su boda (que se llevaría a cabo el próximo 8 de diciembre en el Sur), la top se confesó: “Sí, obvio. Más vale”. Por último, la entrevistada contestó si le da celos la relación de sus pequeñas con Mica Viciconte, la pareja de Cubero, con quien tiene a su bebé Luca: “A mí lo que me importa es que mis hijas sean felices, y yo no tengo celos de nadie. Mientras mis hijas sean felices, el resto me da totalmente igual”.