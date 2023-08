Luego de la gran polémica que atravesó Nicole Neumann con Indiana Cubero, su hija mayor, las aguas parecen más calmas. Mica Viciconte dio una entrevista con Catalina Dlugi, donde se refirió a la gran relación que tiene con las hijas de Fabián Cubero.

“Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminás cuidando como si fueran tuyas”, aseveró en Agarrate Catalina (La Once Diez).

La panelista de Ariel en su salsa expresó el cariño que tiene también por Allegra y Sienna, las hijas más chicas del exfutbolista. “Yo estoy para acompañar; las adoro y las amo, hace seis años que convivimos”, contó.

Foto: Instagram

MICA VICICONTE CONTÓ CÓMO LAS HIJAS DE FABIÁN CUBERO SE LLEVAN CON SU HIJO LUCA

También, la ganadora de MasterChef contó el buen vínculo que tiene Indiana con su Luca, su hijo de un año.

“La organización es la misma. Sin Luca nos cambiaba, pero estando Luca y un chico más, no cambia. Luca tiene presente todo el tiempo a la hermana, está, se divierte, es muy a favor”, destacó.

“Él pasa por las habitaciones, las busca. Ver que se divierten, que son compinches, me encanta. Celebro que tenga hermanas y que se amen”, resaltó, para diferenciar los conflictos que existes. “Los problemas no son los chicos. El problema son los grandes cuando involucran a los pequeños”, concluyó.