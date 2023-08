Olivia, la hija mayor de Paula Chaves y Pedro Alfonso, cumplió 10 años. Su mamá, muy feliz y orgullosa de la nena, le dedicó un emotivo posteo en Instagram.

Paula publicó un video que ilustra los momentos más felices vividos con Olivia, desde su nacimiento hasta hoy. Y sumó un dulce mensaje, en el que remarcó que se siente “perdidamente enamorada” de su hija mayor.

“Feliz vida amor mío, estoy perdidamente enamorada de vos, de nuestro vínculo, charlas, de todo tu ser. Agradezco a la vida ser tu mamá. Sos el ser mas espectacular; buena, cariñosa, empática...”.

“Feliz vida amor mío, estoy perdidamente enamorada de vos, de nuestro vínculo, charlas, de todo tu ser. Agradezco a la vida ser tu mamá. Sos el ser mas espectacular; buena, cariñosa, empática...”.

“Ojalá sigamos rescatando muchos perros y gatos… Ojalá sigamos jugando por mucho tiempo al juego de las patentes. Ojalá me sigas contando todo...”.

“Amo ser tu mamá, te amo chinita, me parece ayer cuando naciste y te vi por primera vez, pero te disfruté y disfruto cada instante”, le dedicó Paula a su hija, siempre muy cariñosa.

XIMENA CAPRISTO, TAJANTE SOBRE PEDRO ALFONSO Y PAULA CHAVES

Con el fin de argumentar por qué sacó a la luz el conflicto retro, Capristo apuntó: “Lo expuse porque no me gustó y porque vos, Ángel, me lo preguntás. Ellos se fueron alejando. Y no está mal que se alejen”.

“Yo a Gustavo lo acompaño en todas. Muchas veces, mucha gente no es mi amiga, pero les hago de comer, los atiendo. En este caso, él lo quiere mucho a Pedro y quizás yo no tenía muchas cosas en común con Paula”.

Determinante, la panelista finalizó: “Yo a Gustavo lo acompaño en todas. Muchas veces, mucha gente no es mi amiga, pero les hago de comer, los atiendo. En este caso, él lo quiere mucho a Pedro y quizás yo no tenía muchas cosas en común con Paula”.