En las últimas horas, Wanda Nara posteó imágenes en Instagram donde se la ve en una sesión de maquillaje. Al ver esto, la doctora Mariana Lestelle reaccionó en su cuenta de Twitter.

“Veo las historias de IG de Wanda haciéndose un tratamiento estético que está contraindicado en pacientes oncológicos en tratamiento”, arrancó el tweet Mariana Lestelle.

Y agregó: “A lo mejor es una publicidad y no es de ahora. A lo mejor no es una paciente oncológica o está mal asesorada, no lo sé”.

LAS FOTOS DE WANDA NARA QUE CRITICÓ MARIANA LESTELLE

En su cuenta de Instagram, Wanda Nara compartió una serie de fotos en donde se la ve en bata y en una sesión de maquillaje.

En el texto, la empresaria cuenta lo feliz que está por el éxito de su marca de cosméticos que hace poco abrió un local en Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.