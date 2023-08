Luego de la preocupación que despertó su salud, Luis Ventura rompió el silencio y dio detalles de cómo se encuentra en lo que respecta a su cuadro clínico y se refirió a las intervenciones quirúrgicas a las que deberá someterse.

“Todos los años me hago los estudios de rutina y sabía que los puntos fosforescentes iban a ser el sobrepeso y la glucemia en sangre. El otro día me fui a comer con la familia un buen puchero donde no faltaron los porotos, garbanzos y la ensalada de fruta con dulce de leche”, comenzó diciendo el periodista en una nota que dio a A la tarde.

“Dije ‘voy a presentar mi peor modelo para ir (a la clínica)’, para saber en la peor condición en la que puedo estar, y de ahí todo va a ser mejor”, agregó, poniéndole un poco de humor a cómo salieron sus estudios de sangre.

Por otro lado, Ventura aclaró por qué aún no se hizo la intervención que tenía estipulada: “Yo me tendría que haber operado ayer (por el martes), pero no quise porque tenía un par de compromisos. Entre ellos, a lo mejor tener que viajar a Uruguay. Entonces, lo postergué para la semana que viene, para el día miércoles”.

“Estoy empezando a programar de a poquito lo que sería la operación de prótesis de cadera, que eso sí ya es más compleja porque es anestesia total y la intervención dura cerca de un poco más de una hora. Yo sabía que tengo destrozado el fémur de la pierna derecha”, añadió.

Y cerró: “El sobrepeso intensifica este cuadro, pero la lesión ya venía de las infiltraciones de los partidos que no tendría que haber jugado. Uno juega medio lesionado y eso va a agravando situaciones”.

TREMENDA CONFESIÓN AL AIRE DE LUIS VENTURA SOBRE JORGE RIAL

Lo que comenzó como una consolidada amistad y una sociedad para trabajar en conjunto en muchos proyectos entre Luis Ventura y Jorge Rial, terminó en una pelea que parece no tener vuelta atrás.

Ahora, invitado a LAM, Ventura sorprendió al dar a conocer un desconocido dato sobre el disparador que le puso fin al buen vinculo, cuando Rial decide que –quien era su panelista en Intrusos- dé un paso al costado en el momento que reveló que Fabiana Liuzzi estaba embarazada de su hijo, Antoñito.

“¿Sabés qué veo mal? Que él, en el mano a mano, me pide a mi hijo para ponerle su apellido, entre otras cosas y me da una licencia diciéndome que es ‘porque te quiero cuidar’”.

“No critico, ni odio. Estoy devolviendo la que él me tiró. Yo no veo mal que me haya echado. ¿Sabés qué veo mal? Que él, en el mano a mano, me pide a mi hijo para ponerle su apellido, entre otras cosas y me da una licencia diciéndome que es ‘porque te quiero cuidar’”, lanzó el periodista sin filtro, al aire.

“Me dijo que se lo diera que me lo criaba él. Yo ahí le dije, ‘sabés Jorge, no entendés nada’. Ese no es el problema, el problema es otro que no lo voy a contar, había otra problemática”, agregó, con vehemencia.

En ese momento, tras escucharlo, Yanina Latorre -que está reemplazando a Ángel de Brito en sus vacaciones- quiso saber si ese conflicto tuvo que ver con Estelita Ventura –su por entonces esposa- y sus hijos al conocer esta noticia. A lo que Luis cerró, sin vueltas: “No, otra problemática. Esto es mío. Yo digo esto por primera vez y lo cuento para que empiecen a entender”.