Una vez más Cinthia Fernández y Luis Ventura se enfrentaron al aire, en una discusión tan caliente como polémica. En Nosotros a la mañana dio el periodista una nota para hablar de sus teorías sobre Luis Miguel, pero una frase fue cuestionada por la panelista… ¡y se armó!

El conductor de Secretos verdaderos recordó el misterio sobre la madre del cantante. “Estamos hablando de un país donde hubo desaparecidos e intercambio de identidad”, señaló, consiguiendo que Cinthia lo cruce.

“Me parece un montón mezclar los desaparecidos con la mamá de Luis Miguel, chicos”, saltó ella y el periodista se molestó. “No me pongas a Cinthia Fernández haciendo gestos porque les estoy haciendo un favor. Estoy cansado que me descalifique esta piba”, aseveró.

CINTHIA FERNÁNDEZ Y LUIS VENTURA SE DIJERON DE TODO EN NOSOTROS A LA MAÑANA

Cinthia:- Lo mismo me pasó el año pasado. Mirá qué casualidad.

Ventura:- Si quiere confrontar. Estoy cansado de que ande hablando boludeces por todos lados.

C:- Te aguante tanto tiempo al aire.

V:- Yo les hago un favor y salgo al aire con ustedes. Respétenme porque estoy con el juicio de Rial. Me voy al juicio y chau, Pinela. Después dice que la maltratan, me dice machirulo y empieza a decir boludeces. Y no quiero.

C:- Y sí, sos un machirulo. (Risas)

V:- No quiero porque es una piba que respeto, madre de familia. Es una piba que vivió mintiendo.

C:- Mirá vos, machirulo.

V:- Mando un beso. Chau.

C:- ¡Qué nervioso que se pone! Yo me lo tuve que fumar todo el año pasado haciéndome pelota, haciendo programas, en el de Mazzocco y el suyo, a costa mío y no se bancó un gesto. Discúlpenme mi gestualidad.

Cinthia Fernández se cruzó con Luis Ventura

EL DESCARGO DE CINTHIA FERNÁNDEZ TRAS SU CRUCE CON LUIS VENTURA

Enojadísimo, el periodista terminó cortando la llamada con el programa y la modelo realizó su descargo.

Ventura: “Después dice que la maltratan, me dice machirulo y empieza a decir boludeces. No quiero porque es una piba que respeto, madre de familia. Es una piba que vivió mintiendo”.

“Quiero aclarar que soy libre de hacer la cara que se me canta es porque me pareció un montón mezclar a la mamá de Luis Miguel con los desaparecidos. Nos fuimos al ‘re’ pasto”, se despachó.

“Que haga el circo que quiere con la madre de Luis Miguel que ya le dijeron setenta veces que el ADN era negativo, pero no lo entiende. Mi cara fue por eso, porque me pareció un montón”, concluyó.