La semana pasada, algunos ciclos de espectáculos dieron cuenta de la aparición de ciertos posteos en redes sociales referentes a una supuesta afición de Morena Rial a los ritos umbanda, y ahora apareció una especialista en esa religión que contó qué pedidos le habría hecho la joven hija de Jorge Rial.

Lio Pecoraro y Fernando Piaggio entrevistaron en El Run Run del espectáculo (Crónica TV) a Gisela, quien dijo hacer para Morena una serie de trabajos referentes a “amarres y asuntos familiares”, que incluyeron pedidos que ella no quiso atender.

“Hicimos varios trabajos de amarres, del karma para ella. A lo largo de este año me pidió varias cosas; lo que hago abre caminos, hubo trabajos familiares. Yo la aconsejé mucho y hasta tratamos su equilibrio emocional. Ella se encontraba muy mal”, contó Gisela.

HABLÓ UNA ESPECIALISTA UMBANDA QUE ASEGURA QUE MORE RIAL LE PIDIÓ QUE LE HAGA MAL A SU PADRE, JORGE RIAL

“Me pidió trabajos que yo no le quise realizar porque soy una profesional. Quería generar algún tipo de malestar a su papá y yo esas cosas no las hago. Quería trabajos de corte; que él esté mal o que se enoje más de lo que estaba”, reveló Gisela, que contó que está un poco “alejada” de More.

“Ella me llamó y me dijo que estaba muy desesperada y que creía que su papá u otra persona le había hecho algo porque había chocado. Me dijo ‘Te juro que lo quiero ver mal, lo quiero reventar, pero bueno, no sé qué voy a hacer’. Le comenté que esos trabajos no los realizo, le pedí que se tranquilice porque estaba hablando con bronca”, explicó Gisela.

Asimismo, la especialista contó que, al estar ella en Mar del Plata, More buscó una segunda opinión en Buenos Aires, que fueron las de las fotos viralizadas. “Me ha pedido trabajos de separación, no solo para la familia de ella, sino también para amistades, he trabajado alejamientos de personas”, agregó.

