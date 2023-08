Luis Novaresio visitó a Sergio Lapegüe en El galpón y allí habló largamente de su vida mientras intentaba cocinar con el conductor, y en ese marco habló sobre su deseo de experimentar la paternidad y cómo se lleva con la hija de Braulio Bauab, su esposo.

Novaresio y Bauab se casaron el 15 de julio de 2021, tras dos años de relación, y el periodista se convirtió en “padrastro” de la pequeña Vera, de 5 años, con quien forjó una hermosa relación con el correr de los años.

Tras confesar que amasar le quita el estrés, Novaresio contó que “hacerlo con Vera es de lo más divertido que hay en la vida. (Ella) es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Es mi ‘hijastra’, porque ella me dice ‘padrastro’”, contó Luis, y “Lape” le preguntó por su paternidad.

LUIS NOVARESIO CONTÓ CÓMO FUERON SUS PLANES PARA CONVERTIRSE EN PADRE

En este sentido, Novaresio confesó que en un momento determinado comenzó a hacer averiguaciones sobre la subrogación de vientre al ver las experiencias de otros famosos como Marley y Flavio Mendoza.

“Una vez pensé solo (en tener hijos)… ¿Ya sabés cuándo me detuve? Durante la averiguación de subrogación de vientres en EEUU, me dice la abogada: ‘¿Y quién se hace cargo si usted se muere?’ Y no hay nadie que se haga cargo: no tengo familia, ni hermanos”, explicó.

“Y después, cuando alguna vez fantaseamos con Braulio, dije ‘Estamos grandes’. A nosotros nos gusta salir, nos gusta divertirnos. Tengo ‘hijastra’”, cerró Luis Novaresio, sobre su decisión de no tener hijos.

