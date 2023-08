A poco de que comenzara LAM, Yanina Latorre reveló un enigmático que tiene como protagonistas a Mariano Martínez y su pareja, Triana Ybañez, quienes enfrentar fuertes rumores de crisis. En especial, desde que ella decidió borrar todas las fotos que compartió en las redes acompañada del actor.

Con la versión instalada, la producción del ciclo de América tuvo la palabra de la modelo y Yanina Latorre (que está reemplazando a Ángel de Brito en sus vacaciones) leyó el mensaje al aire con la respuesta la joven sobre si estaba separada.

“‘¿Eh? No, borré todo porque estoy cansada de ver bardeos de mujeres, sobre todo hacia mi persona, o comparaciones’”, reprodujo la angelita. Y agregó: “‘Hay días que te lo bancás y hay días que no. Te lo explico, para que no digan ni armen escándalo de algo que no existe’”.

“Borré todo porque estoy cansada de ver bardeos de mujeres, sobre todo hacia mi persona, o comparaciones’”.

“‘Prefiero no poner nada de mi vida privada, y me tomo el tiempo de responderte porque ya mucho daño psicológico se me hizo gratuitamente al inventar cosas. Disculpá y gracias, que sigas bien’”, cerró Yanina, ante la atenta mirada y análisis de sus compañeras.

“‘Prefiero no poner nada de mi vida privada, y me tomo el tiempo de responderte porque ya mucho daño psicológico se me hizo gratuitamente al inventar cosas’”.

Profunda confesión de Mariano Martínez sobre la crisis que atravesó en la cuarentena

En medio de una profunda entrevista, Mariano Martínez confesó que no pasó un bueno momento durante la pandemia luego de que gente cercana se alejara de él. Y sin tapujos para abrir su corazón, el actor dio detalles sobre este tema que logró tocar su corazón.

“La pasé muy mal, tuve momentos horribles que quiero dejar en el pasado. A mí me pasó algo más personal, más propio, estuve muy mal, fue una crisis”, comenzó diciendo Mariano en una nota que dio en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Por momentos, sentí que gente que creí que era amiga desapareció y gente que no esperaba me ayudó a salir adelante, yo peleo mucho por el bienestar y por este presente que tengo”, agregó, a flor de piel.

“La pasé muy mal, tuve momentos horribles que quiero dejar en el pasado. A mí me pasó algo más personal, más propio, estuve muy mal, fue una crisis”.

“No me caen las cosas del cielo, lo tuve que buscar. Tengo hijos, responsabilidades que sostener, soy una persona fuerte y siempre puedo salir adelante”, cerró Mariano, mostrando su costado más íntimo y vulnerable.