Lo que comenzó como una consolidada amistad y una sociedad para trabajar en conjunto en muchos proyectos entre Luis Ventura y Jorge Rial, terminó en una pelea que parece no tener vuelta atrás.

Ahora, invitado a LAM, Ventura sorprendió al dar a conocer un desconocido dato sobre el disparador que le puso fin al buen vinculo, cuando Rial decide que –quien era su panelista en Intrusos- dé un paso al costado en el momento que reveló que Fabiana Liuzzi estaba embarazada de su hijo, Antoñito.

“No critico, ni odio. Estoy devolviendo la que él me tiró. Yo no veo mal que me haya echado. ¿Sabés qué veo mal? Que él, en el mano a mano, me pide a mi hijo para ponerle su apellido, entre otras cosas y me da una licencia diciéndome que es ‘porque te quiero cuidar’”, lanzó el periodista sin filtro, al aire.

“Me dijo que se lo diera que me lo criaba él. Yo ahí le dije, ‘sabés Jorge, no entendés nada’. Ese no es el problema, el problema es otro que no lo voy a contar, había otra problemática”, agregó, con vehemencia.

En ese momento, tras escucharlo, Yanina Latorre -que está reemplazando a Ángel de Brito en sus vacaciones- quiso saber si ese conflicto tuvo que ver con Estelita Ventura –su por entonces esposa- y sus hijos al conocer esta noticia. A lo que Luis cerró, sin vueltas: “No, otra problemática. Esto es mío. Yo digo esto por primera vez y lo cuento para que empiecen a entender”.

Luis Ventura arremetió contra Rial tras asegurar que lo demandará civil y penalmente

Luego de escuchar las fuertes declaraciones que dio Jorge Rial en una nota a LAM sobre su deseo de llevarlo a la Justicia –por entrevistar a su hija, Morena, junto a Karina Mazzocco en A la tarde- Luis Ventura redobló la apuesta con una fuertísima advertencia.

Todo comenzó cuando en Polémica en el bar pasaron la entrevista que le hicieron al conductor para el ciclo de América: “A mi hija la explotaron para que hablara de mí. Y ahora, cuando ella tiene un problema, la matan. O sea, no les sirve más. Los mismos que lo cubrieron, pusieron plata para lo que, teóricamente, se había robado mi hija. ¿Y ahora? A mí me jode eso”, lanzó Rial.

Y siguió: “Son dos o tres personas que, además de usar a mi hija, ahora al ser demandados por la Justicia, se escapan. ¡Bol…, dale! Si tenés huevos y la fortaleza para decir las cosas en pantalla, bancate después la otra que es la Justicia”.

Por otro lado, habló de la audiencia que tenía estipulada con Ventura y Mazzocco: “El viernes voy a una audiencia y me falta la mitad de la gente, ¿dónde están? Se escapan y no reciben las cartas documentos. ¡Estoy hablando de Karina Mazzocco y Luis Ventura, claro! Lo que tenés que decir, decímelo en la Justicia”.

Ventura: “Te voy a demandar penal y civilmente. Te voy a hacer un juicio. Ya que sos tan macho, el 8 de agosto te quiero ver a ver si te la bancás”.

Fue entonces que, tras escucharlo, Luis recogió el guante: “¡Qué caradura! ¡Es un sinvergüenza! Nunca recibí una carta documento. Es más, voy a decir algo. El 8 de agosto tengo una nueva audiencia porque me lo notificó el abogado del canal y espero que estés porque sos muy cag… Fuiste un cobarde toda la vida escondiéndote debajo de la mesa, y esto te lo digo de frente”.

Y cerró, visiblemente furioso: “Además, te voy a demandar penal y civilmente. Después de haberme rajado de mi laburo, por haber dicho la palabra ‘aborto’, yo no te voy a decir qué hiciste vos con esa palabra. Que te hagas el pelot… en televisión, no me lo banco. Te voy a hacer un juicio. Ya que sos tan macho, el 8 de agosto te quiero ver a ver si te la bancás”.