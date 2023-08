Ángel de Brito dio por algunos días un paso al costado de LAM para irse de vacaciones con amigos a uno de sus destinos playeros favoritos, Brasil. Desde las playas más lindas, el conductor sorprendió con sus sensuales fotos en el mar.

El periodista posteó en Instagram una secuencia de imágenes que lo muestra en el agua, luciendo un traje de baño amarillo, muy llamativo. Al verlo tan sensual y con sus abdominales súper marcados, las famosas reaccionaron piropeándolo y celebrando que “se destapó” en las redes.

“Esos ravioles estaban escondidos”, le dijo, sorprendida, Carolina Haldemann. “Ok”, sumó Julieta Navarro junto a emojis de fueguitos. Al igual que Verónica Lozano, que le dedicó gotas de agua y caramelos. A lo que Floppy Tesouro cerró con emojis de aplausos. ¡Muy fachero!

¿A DÓNDE SE FUE DE VACACIONES ÁNGEL DE BRITO?

“Ángel ya dijo anoche que se iba de vacaciones. No dijo a dónde iba, pero lo digo yo, está en Brasil. Se fue con amigos, está con Caro Molinari. No sé a qué lugar (se fue), no hablé con él, no le pregunté. No está en Río, fue al norte, a una playa”, informó Latorre.