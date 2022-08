Soledad Pastorutti reaccionó contundente cuando le contaron los explosivos piropos que recibe en las redes

Los últimos tiempos Soledad Pastorutti mostró que, además de ser una de las grandes voces argentinas, puede ser auténtica a sí misma tanto revoleando el poncho como llevando un sensual vestido en La Voz Argentina. Así salió al cruce de un usuario de Twitter que la cuestionó y ahora se mostró divertida por cómo la llaman con su nuevo perfil.

La cantante dio una nota a Diego Poggi y Rochi Igarzábal, que se encargan de las redes de Telefe, y el periodista le hizo una pícara pregunta. “¿Puedo decir algo polémico, pero que es con todo el respeto del planeta?”, dijo.

“Todos en el chat de Twitch dicen que sos la mujer más linda de la Argentina y que sos alta MILF, ese es el término que están utilizando”, lanzó. ¿La respuesta de la cantante? “Me gusta”, reaccionó. “Me gusta eso, me encanta”, repitió, risueña sobre un popular acrónimo inglés Mother/Mom/Mama I'd Like to F...​, algo así como “mami con la que me gustaría tener sexo”.

SOLEDAD PASTORUTTI CONTÓ CÓMO SE DIO SU CAMBIO DE IMAGEN

En ese momento la jurado de la competencia musical recordó cómo conoció a su vestuarista, responsable de sus sensuales looks del último tiempo.

“Teníamos 15 años, salíamos del cumpleaños de una amiga y todos se habían ido con alguien. Nosotros dos no, éramos medio los más feos del grupo. Y este guacho me mira y me dice ‘encima lo fea que estás vestida’ como diciendo ‘no te agarro ni siquiera por cómo estás vestida’”, recordó, con humor.

“Ha convertido al ‘patito feo’ no digo en algo lindo… pero en lo que ven acá. Así que orgullosa de escuchar esos comentarios porque me costó un montón”, reveló.