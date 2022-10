Picante frase de Flor de la Ve sobre el nuevo romance de Laurita Fernández con un productor: "Sacó de pista a Benjamín Vicuña"

Flor de la Ve dijo en Intrusos una picante frase sobre el nuevo romance de Laurita Fernández con Claudio ‘Peluca’ Brusca, el productor de Bienvenidos a Bordo, con quien fue vista a puro romanticismo.

“Con esta información sacó de pista a Benjamín Vicuña, con quien se la había vinculado”, dijo la conductora sobre los compañeros de El Método Grönholm, la obra teatral que comparten la bailarina y el actor.

“Parece que no hay mucha buena onda ahí”, comentó entonces Nancy Duré y Maite Peñoñori agregó: “A mí de entrada me habían dicho que entre Vicuña y Laurita no hubo mucho feeling”.

Más sobre este tema Peluca Brusca habló en medio de la versión de romance con Laurita Fernández: "La adoro profundamente y la admiro demasiado"

VIRGINIA GALLARDO HABLÓ SIN FILTROS DE LAURITA FERNÁNDEZ

Virginia Gallardo habló sin filtros de Laurita Fernández luego de que se conocieran imágenes suyas con el productor de Bienvenidos a Bordo, programa que conduce.

“Dicen que ella no tiene mucha vida social, todas sus últimas parejas surgieron de su entorno laboral”, comentó la panelista de Intrusos sobre la conductora de eltrece.