El Maxi habló de su separación de More Rial y fue contundente: "Uno está enojado y caliente cuando recién pasa”

Luego de confirmar su separación de More Rial, El Maxi habló por primera vez del tema y explicó por qué elige no dar detalles de la ruptura, que se dio luego de que la hija de Jorge Rial perdiera su embarazo.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el cantante cordobés aseguró: “Estamos separados. No voy a hablar por el momento, las cosas cuando recién pasan uno está enojado y caliente, por ahí uno dice cosas que no tiene que decir, no es lo conveniente”.

“Es por una cuestión de prudencia, respeto y caballerosidad. Por lo menos yo no tengo ganas de hablar, cuando tenga ganas de hablar lo voy a hacer con vos”, aseguró.

Alejandro Cipolla, gran amigo y abogado de More Rial, habló también con Juan Etchegoyen sobre los motivos de la ruptura de El Maxi.

“El tema de haber perdido el bebé le afectó muchísimo, y acá se hace toda esta confusión. Por ahora es todo muy prematuro y hay que ver si la separación es definitiva”, explicó Cipolla.

Y agregó sobre el difícil momento que atravesó la expareja: “Lo que pasó con el bebé fue tremendo y un antes y un después en la relación de ellos, inclusive iba a ser el padrino yo, así que imaginate”.