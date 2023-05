Karina la Princesita reaccionó al alarmante posteo de Alejandro Sanz: "Hace que no me sienta sola"

Cuando Alejandro Sanz reconoció ante el mundo en Twitter que está "triste y cansado" desencadenó masiva solidaridad, y Karina la Princesita fue una de las figuras nacionales que mejor empatizó con el creador de Corazón partido.

"Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro", enfatizó la referente femenina de la movida tropical.

"Y que, aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará", cerró optimista su reacción al posteo del español.

De esa manera, Karina la Princesita además de bancar a Alejandro Sanz, hizo catarsis de los propios problemas anímicos que hace años trata con ayuda de profesionales de la salud mental.