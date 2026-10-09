Oasis vuelve a ser noticia con el estreno de su nuevo documental. Este viernes 9 de octubre llegó a Disney+ OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER, la película que retrata la esperada reunión de Liam y Noel Gallagher y el fenómeno mundial que generó la gira Oasis Live ’25.

La producción, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, ofrece una mirada inédita al regreso de la banda británica, con acceso a ensayos, backstage y presentaciones en vivo. Además, incluye material exclusivo que convierte el lanzamiento en una propuesta especial para los seguidores del grupo.

Oasis. Foto: prensa

Oasis: qué muestra el nuevo documental

OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER recorre la experiencia de la gira de reunión de Oasis, uno de los regresos más esperados de la historia reciente del rock.

La película no se limita a mostrar lo que ocurrió sobre el escenario: también explora las emociones de los músicos y sus seguidores, y el impacto cultural que tuvo el reencuentro de la banda en distintas generaciones.

Oasis. Foto: prensa

Entre los contenidos más destacados aparecen imágenes de los ensayos, momentos detrás de escena y registros de los conciertos. La producción también incluye las primeras entrevistas conjuntas de Liam y Noel Gallagher en más de 25 años, un material especialmente significativo para quienes siguieron de cerca la historia del grupo y su prolongada separación.

Las imágenes inéditas de Liam y Noel Gallagher

Uno de los grandes atractivos del documental es el material exclusivo que Disney+ incorporó a su estreno en streaming.

La plataforma ofrece fragmentos inéditos de la entrevista conjunta con los hermanos Gallagher, además de las interpretaciones completas de “Wonderwall” y “Slide Away”.

A eso se suman dos canciones que se presentan por primera vez en este material: “D’You Know What I Mean?” y “Half The World Away”, disponibles de manera exclusiva para los suscriptores de Disney+.

Estos registros amplían la experiencia de la gira y permiten acercarse a diferentes aspectos del regreso de Oasis, tanto desde el escenario como desde la intimidad de la banda.

Oasis Live ’25: la gira que marcó el regreso de la banda

El documental tiene como eje la gira Oasis Live ’25, el regreso de Liam y Noel Gallagher a los escenarios que despertó una enorme expectativa entre sus seguidores de todo el mundo.

La película reconstruye la experiencia de ese reencuentro y el vínculo emocional que la música de Oasis mantiene con distintas generaciones. También muestra cómo la vuelta del grupo trascendió el ámbito musical para convertirse en un acontecimiento cultural global.

Oasis. Foto: prensa

La producción está a cargo de Magna Studios y fue presentada por Sony Music Vision en colaboración con Sony Music Entertainment UK.

Dónde ver el documental de Oasis en Argentina

OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER se estrenó este viernes 9 de octubre y ya está disponible en Disney+.

El documental puede verse de manera exclusiva en la plataforma de streaming, que reúne tanto la película como el material adicional inédito anunciado para sus suscriptores.

Con imágenes de la gira, registros detrás de escena, entrevistas y canciones en vivo, el estreno ofrece una nueva oportunidad para revivir el regreso de Oasis y acercarse a uno de los capítulos más importantes de la historia reciente de la banda británica.