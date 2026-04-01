El próximo 2 de abril a las 18:30, el Cine Gaumont será escenario de un estreno cargado de emoción y memoria: “Malvinas: Legado de Sangre”, el documental dirigido por Daniel Ponce y producido por Pablo Yotich.

La fecha elegida no es casual: a más de cuarenta años de la guerra, la película llega para poner en primer plano la historia, la identidad y la transmisión generacional de una herida que sigue abierta en la Argentina.

Se trata de una producción que ya cosechó reconocimientos internacionales: Ganadora del Golden Gate International Film Festival 2025, Mejor Film Documental en el Festival de Cine con Riesgo 2025 y Mención Honorífica en el ARFF International Film Festival 2025.

Un viaje de memoria y transmisión generacional

El documental se mete de lleno en una política de memoria activa impulsada por el Municipio de Merlo, que cada año permite que un grupo de excombatientes regrese a las islas.

La iniciativa, promovida por el intendente Gustavo Menéndez, suma a hijos y nietos de los veteranos, generando un puente entre generaciones y un compromiso vivo con la historia nacional.

La cámara acompaña ese proceso: el regreso a las Islas Malvinas se transforma en mucho más que un reencuentro con el pasado.

Es un acto de transmisión, una oportunidad única para que las nuevas generaciones conozcan la historia en primera persona, a través del testimonio directo de quienes estuvieron en el frente.

Imágenes inéditas y relatos que conmueven

“Malvinas: Legado de Sangre” reconstruye la experiencia de los soldados argentinos entre el recuerdo del horror y la búsqueda de paz. El film sorprende con imágenes inéditas, como filmaciones nocturnas en el Cementerio de Darwin, y secuencias de animación 2D que recrean momentos clave del conflicto.

A través de relatos profundamente humanos, la película pone en valor la memoria como herramienta fundamental para comprender el presente y proyectar el futuro. El sacrificio, la identidad y la convicción de que “las Malvinas son argentinas” atraviesan cada escena y cada testimonio.

Foto: prensa

Una producción con sello argentino y premios internacionales

La ficha técnica reúne a un equipo comprometido: Daniel Ponce en la dirección y cámara, Federico Picasso Stefani en la producción, Pablo Yotich como productor ejecutivo, y un staff que incluye a Federico Rossi y Alejandro Vázquez en música y sonido, Hernán Cruz Ruiz Díaz en postproducción de sonido, y Que Rueda en animación, entre otros.

La investigación histórica estuvo a cargo de Héctor Benedetti, Toto Fija y Francisco Ruiz, mientras que el diseño y la comunicación visual llevan la firma de Natalia Menéndez y Máximo Calabrese.

Una cita con la memoria colectiva

El estreno de “Malvinas: Legado de Sangre” promete ser mucho más que una función de cine: es una invitación a reflexionar sobre el pasado, a honrar a los que estuvieron y a reafirmar una identidad colectiva que se transmite de generación en generación.