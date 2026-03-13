La fiebre por Bridgerton no para de crecer. Desde que la saga de Julia Quinn saltó de las páginas a la pantalla de Netflix, millones de personas se sumaron al fenómeno. Pero hay una pregunta que se repite entre los fanáticos: ¿en qué orden hay que leer los libros y por qué la serie cambió la secuencia de los protagonistas?

La respuesta no es tan simple. El universo Bridgerton es mucho más amplio de lo que parece y, aunque la serie arrancó fiel al material original, a partir de la tercera temporada empezó a tomar sus propias decisiones narrativas.

El orden real de los libros de Bridgerton: cómo leer la saga de Julia Quinn

Para quienes quieren sumergirse en la historia tal como la pensó la autora, el mejor camino es seguir el orden de publicación. Así, cada novela se centra en un hermano Bridgerton y su búsqueda del amor en la alta sociedad británica de la Regencia.

Foto: Netflix

La lista recomendada es la siguiente:

El duque y yo: El debut de Daphne Bridgerton y su alianza con Simon Basset, el duque que no sabe lo que quiere pero tiene todo el poder. Como explicó la propia Julia Quinn, “la ironía es que él no sabe lo que quiere, pero tiene todo el poder. Ella sí sabe lo que quiere, pero dentro de la sociedad tiene poco poder”. El vizconde que me amó: El turno de Anthony Bridgerton, decidido a casarse con Edwina Sheffield, pero la aparición de Kate, la hermana mayor, le cambia todos los planes. Te doy mi corazón: Benedict Bridgerton conoce a Sophie Beckett en un baile de máscaras y la historia se transforma en un verdadero cuento de hadas. Seduciendo a Mr. Bridgerton: La amistad entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington se pone a prueba cuando salen a la luz secretos y sentimientos ocultos. A Sir Phillip, con amor: Eloise Bridgerton viaja para conocer a Sir Phillip Crane, viudo de Marina Thompson, y descubre que el amor puede ser muy diferente a lo que imaginaba. El corazón de una Bridgerton: Francesca Bridgerton enfrenta el duelo por la muerte de su esposo y la aparición de Michael Stirling como nueva posibilidad amorosa. Por un beso: Hyacinth Bridgerton, la menor, se embarca en una aventura junto a Gareth St. Clair para descifrar un diario familiar lleno de secretos. Buscando esposa: Gregory Bridgerton persigue a Hermione Watson, pero es Lucinda, la amiga de Hermione, quien termina conquistando su corazón.

Escena de la cuarta temporada de Bridgerton.

Además, existen dos libros extra que expanden el universo: Felices para siempre, con historias adicionales de los personajes, y La reina Carlota, un spin-off escrito por Quinn junto a Shonda Rhimes.

Qué cambió la serie de Netflix y por qué importa

La adaptación de Netflix respetó el orden de los libros solo en las dos primeras temporadas. La primera se centró en Daphne y Simon, y la segunda en Anthony y Kate. Pero a partir de la tercera temporada, la plataforma decidió alterar la secuencia: eligió contar primero la historia de Colin y Penelope (protagonistas del cuarto libro) y luego la de Benedict (tercer libro).

Esta decisión sorprendió a los seguidores más fieles, que esperaban ver la evolución de los hermanos tal como la planteó Julia Quinn. Sin embargo, la productora ejecutiva Shonda Rhimes ya anticipó que cada hermano tendrá su historia, aunque el orden no será necesariamente el de los libros.

La guionista principal, Jess Brownell, también deslizó que las próximas temporadas explorarán caminos novedosos y que el misterio sobre qué hermano será el siguiente protagonista se mantendrá hasta el estreno.

¿Por qué importa el orden?

La diferencia entre el orden literario y el televisivo no es menor. Para quienes buscan conocer la evolución completa de la familia Bridgerton, leer los libros en su secuencia original permite entender cómo crecen y cambian los personajes a lo largo de los años.

En cambio, la serie apuesta a mantener el interés global con sorpresas y cambios de perspectiva, adaptando las historias a las necesidades del formato audiovisual.

Hasta ahora, Netflix confirmó la quinta y sexta temporada, pero no reveló qué hermanos serán los protagonistas. La expectativa es enorme y las teorías no paran de circular entre los fans.

El fenómeno Bridgerton: dos universos, una misma pasión

Más allá del orden, la saga Bridgerton sigue sumando lectores y espectadores en todo el mundo. Julia Quinn lo resume así: “Las experiencias de lectores y espectadores difieren, ofreciendo dos formas únicas de descubrir Bridgerton”.

Mientras tanto, la familia más famosa de la Regencia promete seguir dando que hablar, tanto en las páginas de los libros como en la pantalla.