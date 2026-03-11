El fenómeno Bridgerton sigue marcando tendencia incluso después del final de su cuarta temporada, cuya última parte se estrenó el 26 de febrero en Netflix.

Desde su lanzamiento en 2020, Bridgerton no solo se convirtió en un fenómeno de audiencia en la plataforma, sino también en una fuente de inspiración estética. Su mezcla de romanticismo, moda de época y colores pastel impulsó tendencias como el llamado “regencycore”, que trasladó elementos de la era de la Regencia al diseño contemporáneo.

En este contexto, dos de sus protagonistas, Hannah Dodd y Claudia Jessie, se sumaron a una campaña de moda que recupera la estética romántica y fantasiosa que caracteriza a la exitosa serie.

Foto: prensa

Dodd, que interpreta a Francesca Stirling, y Jessie, conocida por su papel como Eloise Bridgerton, posaron en una producción de imágenes realizada por el reconocido fotógrafo Tim Walker junto al estilista de celebridades Harry Lambert.

Foto: prensa

Las actrices protagonizan la campaña de una colección especial de joyería creada por Pandora, Friends always find an occasion to shine, inspirada en el universo romántico y visual de la serie.

Cómo es la colección inspirada en el universo romántico de Bridgerton

En las fotografías, las piezas retoman algunos de los símbolos más reconocibles del mundo Bridgerton: flores delicadas, perlas, moños y tonos pastel que evocan la atmósfera de los jardines y salones aristocráticos que caracterizan la ficción.

Foto: prensa

La colección incluye 14 piezas que reinterpretan esos elementos clásicos con un enfoque actual.

Foto: prensa

Entre los diseños aparecen flores terminadas a mano, perlas combinadas con gemas brillantes y detalles en tonos suaves, como el lila inspirado en la glicina que aparece en el universo visual de la serie.

Foto: prensa

Los símbolos de Bridgerton que inspiraron las piezas

Uno de los símbolos que vuelve a aparecer es la abeja, un motivo recurrente en Bridgerton. En la joyería de la era georgiana representaba la comunidad y la laboriosidad, y en esta colección aparece rodeando una flor de pétalos de perla en uno de los anillos y decorando otras piezas.

Foto: prensa

También se destacan los moños, un detalle muy presente en la estética romántica de la serie, que se transforma en aros y collares con formas delicadas y brillantes.

La propuesta busca trasladar el espíritu del universo creado por Julia Quinn —donde el amor, la amistad y la identidad personal ocupan un lugar central— al terreno de la autoexpresión a través de la moda.

Foto: prensa

En los últimos años, el impacto visual de la serie trascendió la pantalla y comenzó a verse en distintas industrias, desde la moda hasta los accesorios. En ese contexto, las colaboraciones inspiradas en el universo Bridgerton buscan trasladar ese imaginario romántico al estilo cotidiano.

En esa línea, las nuevas piezas inspiradas en la estética de la serie retoman algunos de sus símbolos más reconocibles —perlas, flores y moños— y los reinterpretan en clave contemporánea, llevando el espíritu romántico de Bridgerton más allá de la pantalla.