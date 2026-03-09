El cine argentino suma un nuevo capítulo a su tradición de policiales oscuros y realistas. El próximo 19 de marzo de 2026, el emblemático cine Gaumont será el escenario del estreno de “Marcado”, la esperada segunda película de la productora independiente Cine Urbano.

El film, dirigido y escrito por Iván Morawski, promete dejar huella con una historia visceral que explora los límites de la redención y la crudeza de la vida al margen de la ley.

Un regreso al universo de “El Merchi”

“Marcado” retoma la historia de Alonso, el protagonista de la aclamada “El Merchi” (2018), que dejó al público con un final abierto y muchas preguntas. Seis años después, el personaje vuelve a la pantalla grande en un viaje aún más oscuro y complejo.

Esta vez, el guion lo enfrenta a su propio pasado: un ex agente penitenciario que, consumido por el arrepentimiento, intenta encontrar redención en un mundo donde la justicia y la corrupción se mezclan sin remedio.

El lema de la película lo deja claro: “el camino de redención puede ser un camino de ida”. Y ese viaje, según Morawski, no tiene garantías de retorno.

Realismo brutal y una apuesta visual impactante

Uno de los puntos fuertes de “Marcado” es la autenticidad de su protagonista. Cristian Velázquez, quien interpreta a Alonso, fue agente penitenciario en la vida real, lo que le permitió aportar una mirada única y referencias concretas para las escenas más intensas.

El film no esquiva los temas duros: injusticia, corrupción institucional y el poder del dinero son los ejes de una trama que se mete de lleno en el corazón del cine negro argentino.

El rodaje fue un verdadero desafío: 30 jornadas intensas con escenas de motines carcelarios, secuestros y tiroteos, todo filmado con una estética de docu-ficción para lograr el máximo realismo.

La dirección de fotografía, a cargo de Santiago Brizolara y Julián Grajales, creó dos mundos visuales opuestos: el campo, con colores cálidos y una atmósfera de western crepuscular, y la ciudad, fría y hostil, dominada por azules y grises.

Un elenco que se la juega

El reparto de “Marcado” reúne a Cristian Velázquez, Brian Forciniti, Gabriel de Coster, Caro de Mello y Sebastián D´Aquino, con participaciones especiales de Gustavo Garzón, Alejandro Fiore y Celeste Muriega. Cada actor se sumergió en personajes marcados por la violencia, la culpa y la búsqueda de sentido en un entorno donde la vida vale poco.

Celeste Muriega (Bárbara) contó: “Mi personaje es complejo y demanda una vulnerabilidad que no siempre se ve en pantalla. Fue una gran experiencia formar parte de este proyecto y compartir el proceso con un equipo tan comprometido”.

Cristian Velázquez (Alonso) confesó: “Volver a meterme en la piel de Alonso fue un desafío inmenso. La película lo lleva a un límite físico y psicológico, y como actor, mi trabajo era acompañarlo en esa caída. Las escenas del motín carcelario fueron de una intensidad brutal”.

Brian Forciniti (El Nene) destacó: “Lo que más me atrajo fue la crudeza y la autenticidad del guion. Iván tiene una visión muy clara de lo que quiere: un cine directo, que no teme mostrar la realidad en su forma más visceral”.

Gabriel De Coster (JC) sumó: “Es un policial que no se apoya solo en la acción, sino en los silencios, en las miradas y en los dilemas morales que atraviesan a los personajes”.

Carolina De Mello (La Gallega) remarcó: “Mi personaje representa un punto de anclaje en el caos que rodea a Alonso. Es una mujer fuerte, con sus propias reglas, que sobrevive en un mundo predominantemente masculino”.

Sebastián D´Aquino (Soria) cerró: “Sumarme a Marcado fue aceptar un desafío intenso. Es un thriller que se mueve con mucha verdad, sin maquillaje, y eso como actor te obliga a estar presente todo el tiempo”.

Iván Morawski: literatura, cine y una mirada sin concesiones

A los 41 años, Iván Morawski se consolida como una de las voces más originales del cine independiente argentino. Licenciado y profesor en Letras, su pasión por la literatura lo llevó primero a la escritura y después al cine, que estudió en la escuela Crearte Cine. Su estilo es directo, sobrio y visualmente potente, con influencias de Mel Gibson y Adolfo Aristarain.

“No busco dar un mensaje moral, sino dejar preguntas inquietantes y emociones latentes”, aseguró Morawski. “Espero que el público sienta cosas al ver la película, que sea una experiencia visceral que los mueva por dentro y los haga pensar en cuestiones importantes de la vida como la muerte, la culpa y los errores del pasado”.

Cine Urbano: cine a pulmón y con identidad propia

Cine Urbano nació como un colectivo de amigos y colegas apasionados por el séptimo arte. Su objetivo: demostrar que se puede hacer cine de calidad profesional y alto impacto fuera de los circuitos tradicionales de financiación. El éxito internacional de “El Merchi”, que llegó a plataformas de streaming en Estados Unidos, México, Europa y Taiwán, y tuvo edición en Blu-ray, fue el puntapié para esta nueva etapa.

Con “Marcado”, la productora apuesta a consolidar una identidad propia y a desafiar los límites del cine independiente argentino.

Estreno y datos clave

Fecha de estreno: 19 de marzo de 2026

Lugar: Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, CABA

“Marcado” promete ser una experiencia intensa, incómoda y movilizadora. Un thriller que no da respiro y que invita a mirar de frente los rincones más oscuros de la sociedad y del alma humana.