Disney y Pixar presentaron un nuevo tráiler y póster de Toy Story 5, la esperada continuación de la exitosa saga animada. Los juguetes regresan con una historia que pone en jaque el sentido del juego en tiempos dominados por la tecnología.

En esta nueva aventura, Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se enfrentan a Lilypad, una tableta con ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. El personaje cuenta con la voz en inglés de Greta Lee y se presenta como una amenaza para la imaginación tradicional.

Fotograma de Toy Story 5 (Foto: Gentileza Disney / Pixar)

El avance también anticipa el reencuentro entre Woody y Buzz, luego de la decisión del vaquero de dejar al grupo al final de Toy Story 4 (2019). Frente a los dispositivos actuales, los juguetes deberán unirse y adaptarse a una nueva realidad.

DISNEY Y PIXAR PRESENTARON EL NUEVO TRÁILER DE TOY STORY 5

“¿Volverá el juego a ser como antes?”, plantea la historia, que suma nuevos personajes como Atlas, Snappy, Blaze y Dr. Nutcase, interpretados por reconocidas figuras del espectáculo. La película combina nostalgia, humor y una mirada actual sobre la infancia.

El elenco principal vuelve a contar con Tom Hanks como Woody y Tim Allen como Buzz Lightyear, junto a Joan Cusack, Conan O’Brien y Tony Hale, entre otros.

Toy Story 5 (Foto: gentileza Disney / Pixar)

La película está dirigida por Andrew Stanton y cuenta con música original de Randy Newman. Toy Story 5 se estrenará en los cines el 18 de junio de 2026.

