La plataforma Prime Video propone una guía especial para el Día de los enamorados este 14 de febrero con películas y series que exploran todas las formas de vivir el amor: romances intensos, relaciones complejas, historias de crecimiento personal y comedias que se ríen del ideal romántico.

Porque el Día de San Valentín no se celebra de una sola manera —en pareja, con amigos o en soledad elegida— la plataforma armó una selección pensada para acompañar tanto a quienes creen en el “para siempre” como a quienes prefieren cuestionarlo.

A continuación, una guía con qué ver en Prime Video en San Valentín, organizada según el mood de cada espectador.

❤️ El amor propio como punto de partida

Historias protagonizadas por personajes que priorizan su crecimiento personal y se animan a romper con los mandatos románticos tradicionales.

● El Fin del Amor

Basada en el best seller de Tamara Tenenbaum, la serie sigue a Tamara (Lali Espósito), una filósofa de la cultura pop que, tras reencontrarse con su crianza judía ortodoxa en Buenos Aires, decide rebelarse contra la idea del amor romántico. Con dos temporadas, combina humor, debate y reflexión generacional.

Lali Espósito presentó su nueva serie, El fin del amor

Vera Spinetta con sus compañeras de elenco: Lali Espósito, Cande Vetrano y Julieta Zapiola. (Foto: Instagram / veraspinetta).

● La Meta es el Amor (estrenada el 4 de febrero)

Leah Caldwell está a punto de convertirse en la primera mujer en dirigir el noticiero matutino más importante de Nueva York cuando su ex reaparece para competir por el mismo puesto.

Ambición, química y segundas oportunidades se cruzan en esta comedia romántica atravesada por el debate profesional y emocional.

● Fleabag

Una mirada cruda, divertida y conmovedora a la mente de una mujer irónica y sexualmente libre que atraviesa el duelo mientras intenta sostener una fachada de seguridad. Ideal para quienes prefieren historias honestas y sin filtros.

● The Marvelous Mrs. Maisel

Ambientada en el Nueva York de los años 50, sigue a Miriam “Midge” Maisel, quien descubre un talento inesperado que cambiará su vida para siempre. Una historia sobre reinvención, talento y emancipación femenina.

🔥 Cuando el deseo cruza límites

Relaciones donde el romance deja de ser un lugar seguro y las tensiones ponen todo en juego.

● La Isla de las Tentaciones Argentina y La Isla de las Tentaciones Chile

Cuatro parejas viajan a una isla en el Golfo de México para poner a prueba su amor frente a tentaciones y celos. Con Florencia Peña y Benjamín Vicuña como anfitriones, el reality explora hasta dónde puede resistir una relación.

Foto: Web

● Love Me Love Me (estrena el 13 de febrero)

Tras la muerte de su hermano, June se muda a Italia y queda atrapada entre dos vínculos opuestos: el chico rebelde que participa en peleas clandestinas de MMA y el estudiante ejemplar. Secretos y decisiones que cambiarán su destino.

● Estafa de amor: ¿Quién es Jason Porter?

Un documental original que expone el lado oscuro de las citas. Heather Rovet cree haber encontrado al hombre ideal, hasta descubrir una red de manipulación y engaños sentimentales.

💘 El amor en su versión más romántica

Para quienes todavía creen en encuentros inevitables y conexiones profundas.

● Rojo, Blanco y Sangre Azul

El hijo de la presidenta de Estados Unidos y el príncipe de Inglaterra pasan de la rivalidad al romance en una historia que combina política, escándalo y pasión.

● Votos de Amor

Tras un accidente, Paige pierde la memoria y olvida a su esposo. Leo deberá reconquistarla y reconstruir su historia desde cero.

● Contigo en el Futuro

Una pareja a punto de divorciarse recibe la oportunidad de viajar al pasado para cambiar su historia de amor. Divertida y emotiva, invita a preguntarse si el destino puede reescribirse.

● Maxton Hall

Una estudiante becada y el heredero millonario de una escuela exclusiva se ven envueltos en un romance que desafía diferencias sociales y secretos familiares.

● La Idea de Ti

Una madre soltera de 40 años inicia un romance inesperado con el cantante de 24 años de una boy band. La pasión se enfrenta a la fama, la exposición y los prejuicios.

Foto: prensa Amazon Prime

💔 Amores reales, caóticos e imperfectos

Comedias y dramas que demuestran que el amor rara vez es prolijo.

● El Verano en que me Enamoré

Un triángulo amoroso adolescente enmarcado en un verano que lo cambia todo. Crecimiento, amistad y primeros desamores.

● Culpa Nuestra

En la última entrega de la trilogía “Culpables”, el reencuentro entre Noah y Nick reaviva una llama que parecía extinguida.

● A Grito Herido

Cuatro amigos y su profesora de canto intentan reconstruir una banda años después de una pelea que los separó.

● Mentiras, La Serie

Cuatro mujeres quedan atrapadas en una mansión tras la muerte de un hombre con el que todas tuvieron vínculo. Misterio, traiciones y revelaciones.

● Con todos Menos Contigo

Una pareja que parecía perfecta vuelve a encontrarse en una boda en Australia y decide fingir que siguen juntos. Una comedia romántica sobre segundas oportunidades.

Foto: prensa Amazon Prime

Qué ver en Prime Video este 14 de febrero

Desde historias de empoderamiento y amor propio hasta romances apasionados, documentales sobre engaños y comedias que desafían el “final feliz”, Prime Video ofrece un catálogo variado para vivir San Valentín según cada estado de ánimo.

Porque el amor no es uno solo —y tampoco las maneras de celebrarlo— esta selección permite encontrar la historia ideal para cada espectador.