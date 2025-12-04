Basado en Viajes Reales es una nueva miniserie argentina que apuesta por relatos breves, intensos y con estética cinematográfica.

La ficción reúne a un elenco talentoso encabezado por Boy Olmi, quien interpreta a un chofer que se cruza con pasajeros cuyas historias van desde la comedia y el drama hasta el policial y la ciencia ficción.

La serie también incorpora relatos en moto protagonizados por Mica Riera, Julián Doregger y Tatu Glikman, sumando romance, humor y hasta un toque navideño.

Con capítulos de entre 8 y 15 minutos, el formato invita a vivir viajes breves pero poderosos, apoyados en actuaciones sólidas, buen guión y una puesta visual novedosa.

En diálogo con Ciudad Magazine, Boy Olmi profundizó en su personaje, el desafío de rodar dentro de un auto y las reflexiones que atraviesan la esencia de esta propuesta de Blender junto a la app “DiDi”.

Foto: prensa Basado en viajes reales

“La serie se ve fácil: un capítulo dura lo mismo que hervir los fideos”

En diálogo con Ciudad Magazine, Boy Olmi explicó por qué el proyecto lo sedujo desde el primer momento:

“Para mí es muy atractivo porque tiene un formato veloz, de historias cortas, hechas con enorme calidad cinematográfica. Se puede ver un capítulo mientras hervís los fideos. Dura ocho minutos, más o menos lo que tarda el paquete.”

El actor conversó en exclusiva con Ciudad durante el estreno de esta nueva apuesta.

El actor, que protagoniza los cinco primeros episodios —todos ambientados arriba de un auto— remarcó el desafío técnico de filmar dentro de un vehículo:

“Es difícil grabar adentro de un auto, claro. Pero los actores tenemos desafíos todo el tiempo: a veces es arriba de un caballo, otras en el medio del mar. Esta vez tocó acá, y lo disfruté mucho.”

Una miniserie basada en viajes reales y grabada con tecnología de El Eternauta

Basado en Viajes Reales cuenta con 7 episodios cortos (entre 8 y 15 minutos) inspirados en situaciones que ocurren en autos y motos de plataforma.

La serie fue filmada en Cacodelphia, el estudio donde se desarrolló El Eternauta, con tecnología de virtual set que recrea trayectos con un realismo impactante.

Los primeros cinco capítulos siguen a Boy Olmi como un conductor empático que, viaje tras viaje, se encuentra con historias que mezclan comedia, drama, policial y hasta ciencia ficción.

Foto: prensa Basado en viajes reales

Los episodios 6 y 7 se centran en experiencias en moto, con Mica Riera, Julián Doregger y Tatu Glikman como protagonistas en relatos románticos y navideños.

El elenco se completa con Leonora Balcarce, Esteban Menis, Eugenia Guerty, Gabo Correa y más figuras, con guion de Facundo Díaz, Ignacio Rogers y Carolina Santos, y dirección de Antonella Marini y Diego Juan.

Boy Olmi: actor, cocinero, fotógrafo… y ahora chofer filosófico

Durante la entrevista, Boy contó que su personaje también dialoga con su propio unipersonal Boy, donde reflexiona sobre la identidad y la esencia.

“No me defino solo como actor. Soy cocinero, fotógrafo, bailarín, nadador, hasta ilusionista. El espectáculo que hago trata de quiénes somos de verdad bajo todas las capas que nos pusimos para sobrevivir.”

Esa pregunta también atraviesa al chofer de Basado en Viajes Reales:

“Hay algo de esa búsqueda en este personaje: ¿nos define lo que hacemos o nos define otra cosa?”.

Foto: prensa Basado en viajes reales

Los pasajeros ideales de Boy Olmi: Paul McCartney, su nieta y… el Dalai Lama

Cuando le preguntamos qué tres personas elegiría sí o sí para subirse a uno de sus viajes, no dudó:

“Paul McCartney, mi nieta y… tengo lugar para un tercero: el Dalai Lama”.

Y agregó entre risas: “Al Dalai Lama no lo dejaría bajar. Lo paseo por toda la ciudad hasta que me aburra.”

Dónde ver Basado en Viajes Reales

La serie se estrenó el 25 de noviembre y ya puede verse gratis en el canal de YouTube de Blender, con un nuevo episodio disponible cada día durante la semana del lanzamiento.