La Tortuga Roja, la película que marcó un antes y un después en la historia de Studio Ghibli, finalmente desembarca en los cines argentinos.

Después de casi una década de espera, La Tortuga Roja —la aclamada producción de Studio Ghibli dirigida por Michaël Dudok de Wit— tendrá su estreno en las salas de Argentina el próximo jueves 16 de octubre. Se trata de una de las películas más celebradas del estudio japonés, responsable de clásicos como La tumba de las luciérnagas y la reciente ganadora del Oscar, El niño y la garza.

La película debutó mundialmente en el Festival de Cannes 2016, donde sorprendió al público con una apertura inusual: el icónico logo de Ghibli apareció con un fondo rojo y la silueta en negro, marcando la diferencia desde el primer segundo. No era para menos: fue la primera vez que el estudio coprodujo un film fuera de Japón y con un director extranjero. El resultado fue histórico: Premio del Jurado en la sección Una Cierta Mirada y una nominación al Oscar a Mejor Película Animada.

Trailer de La Tortuga Roja

Una fábula sin palabras, pero llena de emociones

La Tortuga Roja cuenta la historia de un hombre que, tras naufragar en medio de una tormenta, despierta solo en una isla salvaje. Rodeado de tortugas, cangrejos y aves, intenta escapar una y otra vez, pero una misteriosa fuerza —encarnada en una majestuosa tortuga roja— le cambia el destino para siempre.

Sin diálogos, la película se apoya en imágenes poderosas, silencios profundos y una banda sonora envolvente compuesta por Laurent Perez del Mar. Lo que sigue es un viaje poético por los grandes temas de la vida: la soledad, el amor, la familia, la pérdida y el eterno ciclo de la naturaleza.

La Tortuga Roja.

Un homenaje a la vida y a la naturaleza

Más que una película, La Tortuga Roja es un poema visual que invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el ser humano y el mundo natural. “Michael ha conseguido describir la verdad de la vida, de forma sencilla pero profunda, y con verdadero corazón. Es un logro asombroso”, destacó Isao Takahata, fundador de Studio Ghibli y productor del film.

La crítica internacional la celebró como una de las obras más sensibles e innovadoras del cine animado contemporáneo. Cada espectador encuentra su propia interpretación en esta historia universal, que conmueve sin necesidad de palabras.

Ficha técnica y datos clave del estreno

Título original: La Tortue rouge

País: Francia

Idioma: Sin diálogos

Duración: 80 minutos

Género: Animación

Año: 2016

Dirección: Michaël Dudok de Wit

La Tortuga Roja se estrena en cines argentinos el jueves 16 de octubre, marcando un hito para los fanáticos de la animación y del universo Ghibli. Una oportunidad única para ver en pantalla grande una obra que invita a detenerse, emocionarse y dejarse llevar por la belleza de lo simple.