Películas en Ciudad Magazine – Sábado 27 de septiembre
- 12:00 | En defensa del honor (Hart’s War, 2002) – Drama bélico con Bruce Willis y Colin Farrell.
- 14:00 | Agente internacional (The International, 2009) – Thriller de acción con Clive Owen y Naomi Watts.
- 16:00 | El regalo (The Gift, 2015) – Misterio y suspenso con Jason Bateman y Joel Edgerton.
- 18:00 | Perros de paja (Straw Dogs, 2011) – Un intenso remake protagonizado por James Marsden.
- 20:00 | En defensa del honor (Hart’s War, 2002) – Segunda emisión de este clásico bélico.
- 22:00 | Beso francés (French Kiss, 1995) – ⭐ Estreno dentro del ciclo “Clásicos de CM”, con Meg Ryan y Kevin Kline.
Películas en Ciudad Magazine – Domingo 28 de septiembre
- 12:15 | Atrapado por amor (Serious Moonlight, 2009) – Comedia romántica con Meg Ryan.
- 13:45 | Cuatro bodas y un funeral (Four Weddings and a Funeral, 1994) – El clásico con Hugh Grant y Andie MacDowell.
- 15:45 | Bienvenidos a Collinwood (Welcome to Collinwood, 2002) – Divertida comedia de enredos con George Clooney.
- 17:30 | Thelma & Louise (1991) – Ícono del cine femenino con Susan Sarandon y Geena Davis.
- 19:45 | Caballos salvajes (1995) – Producción argentina dirigida por Marcelo Piñeyro, dentro del ciclo “Pantalla Grande HD”.
- 21:45 | El hombre de la máscara de hierro (1998) – Gran Cine del Domingo con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons y John Malkovich.