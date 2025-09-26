Cuando un músico muere trágicamente deja como principal legado sus canciones, que continúan generando impacto y resonancia a través de las generaciones, aunque la desgracia pueda intensificar el recuerdo de su vida y su arte. Y por supuesto, todo lo que se puede generar a partir de entonces, como este drama biográfico basado en Rodrigo Bueno que se puede ver en Netflix.

La referencia es a El Potro, lo mejor del amor, que cuenta con la dirección de Lorena Muñoz, conocida por la película de Gilda, no me arrepiento de este amor. Y que está protagonizada por Rodrigo Romero en la piel del inolvidable cuarteto cordobés.

Elenco de lujo, con Florencia Peña en un papel estelar

La película tiene además un elenco de reconocidas figuras argentinas, entre ellas Florencia Peña, quien interpreta a Beatriz Olave, la madre de Rodrigo y un personaje sin dudas clave en la historia del icónico cantante que perdió la vida a los 27 años cuando regresaba en su camioneta de dar un show en City Bell, La Plata, un 24 de junio de 2000.

Florencia Peña se transformó para interpretar a Beatriz Olave en la película sobre El Potro Rodrigo.

Para llevar a cabo este papel, la actriz argentina muestra toda su versatilidad y también cómo debió llevar a cabo una transformación total para lucir con Betty.

Sobre su interpretación en la película, Flor Peña la calificó como “más de vida que de actuación”, destacando que la entendió y la sintió sin juzgarla, actuando desde el corazón para transmitir la determinación y la esencia del personaje.

También mencionó haber sentido una fuerte conexión con el personaje y el rodaje, incluso antes del estreno de la película, y dijo que la gente que la contactaba lo hacía desde ese lugar de emoción por Betty.

El tráiler oficial de la película El Potro, Lo mejor del amor.

Además de ella, Daniel Araoz hace de Eduardo Alberto Bueno, padre de Rodrigo; Jimena Barón se luce como Marixa Balli, uno de los amores del; Fernán Mirás se pone en la piel del mánager José Luis Gozalo; Malena Sánchez actúa como Patricia Pacheco, la madre del hijo de El potro; y Diego Cremonesi como Ángel

La película sobre El Potro Rodrigo se puede ver en Netflix.

Cómo está contada la película El Potro

Según la sinopsis, la historia narra el ascenso de Rodrigo Bueno y el impacto que logró debido a su juventud, belleza y magnetismo. Además destaca como un hecho clave la trágica muerte de su padre, lo que obliga que su familia se resguarde en Córdoba

En ese período de duelo, Rodrigo comprende que la vida sigue y encuentra en la música una herramienta para salir adelante. Decide volver a Buenos Aires, donde su carrera despega como nunca antes como “El Potro Cordobés”.

Su crecimiento como artista y la atracción que genera por su carisma lo lleva a enfrentarse con muchos desafíos en su vida personal, momento donde se reflejan todas las contradicciones con las que tuvo que lidiar. “Rodrigo se enfrenta con todas sus contradicciones a medida que avanza con su personalidad y seducción, haciendo bailar, cantar y vibrar a todo un país al ritmo de su música”, señala la descripción.

Cuánto dura y dónde ver El Potro

La película sobre El Potro Rodrigo tiene una duración de 122 minutos. Se estrenó en los cines argentinos el 4 de octubre de 2018 con un gran éxito y desde 2019 se encuentra en Netflix.