La histórica franquicia Star Trek cumple 60 años y prepara una celebración a lo grande en Estados Unidos. Habrá un crucero temático por el Caribe, una carroza en el Desfile de las Rosas en Pasadena, nuevos estrenos y hasta sets de Lego inspirados en la serie. Se trata de un calendario de actividades pensado para rendir homenaje a una saga que marcó generaciones de fanáticos en todo el mundo.

El elenco original de Star Trek (Foto: Paramount)

El sexagésimo aniversario conmemora el lanzamiento de la serie original creada por Gene Roddenberry en 1966. Esa tripulación se convirtió en un ícono cultural que dejó huella en millones de “trekkers”, como se les conoce a los seguidores de la saga.

Star Trek, La Nueva Generación (Foto: Paramount)

Paramount+ anunció estas iniciativas el 8 de septiembre, en coincidencia con el Día de Star Trek. Según la agencia AP, se trata de las primeras propuestas de un año completo de celebraciones que incluirán estrenos, pódcasts y experiencias interactivas. El lema de este aniversario es: “Espacio para todos”, con la premisa de celebrar un futuro de “esperanza, exploración y audacia”.

Leé más:

Se supo qué actriz será la nueva Lara Croft tras Angelina Jolie y Alicia Vikander

PARAMOUNT ANUNCIÓ CÓMO SERÁN LOS FESTEJOS “DE OTRO MUNDO” POR LOS 60 AÑOS DE STAR TREK

Entre las novedades se destaca la serie Academia de la Flota Estelar, que llegará a Paramount+ en 2026 con Holly Hunter y Paul Giamatti como protagonistas. La historia mostrará a jóvenes cadetes enfrentando desafíos, amistades y responsabilidades propias de la Flota Estelar. Además, Nickelodeon Digital Studio lanzó Star Trek: Scout, una serie animada para el público preescolar disponible en YouTube, cuyos primeros episodios ya están en línea.

Star Trek Deep Space 9 (Foto: Paramount)

Otra de las sorpresas es el pódcast Star Trek: Khan, que narra la transformación del recordado villano en Star Trek II: La Ira de Khan (1982). Con episodios semanales, es uno de los contenidos más esperados por los fans.

Star Trek Voyager (Foto: Paramount)

Pero la atracción más comentada es el crucero temático en asociación con Royal Caribbean, del 20 al 27 de febrero de 2026. Con pasajes desde USD 2.700 hasta USD 13.120, los 3.000 lugares ya están agotados. El itinerario incluye Puerto Plata, San Juan de Puerto Rico y Cococay en Las Bahamas, con la presencia de William Shatner (Capitán Kirk) y Walter Koenig (Chekov).

Las naves de Star Trek (Foto: Paramount)

Por primera vez, Lego se suma a la franquicia para diseñar sets inspirados en Star Trek, con el objetivo de llegar a fanáticos de todas las edades. Y como broche de oro, Paramount confirmó que la saga tendrá su propia carroza en el tradicional Desfile de las Rosas de Pasadena, aunque todavía no se revelaron detalles. Una celebración que promete ser, literalmente, de otro mundo.

La remake de Star Trek de 2009 (Foto: Paramount)

Leé más:

La increíble serie que reúne a Steven Spielberg con una estrella de Friends que está por irse de Netflix

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.