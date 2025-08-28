Arranca una nueva semana y el mundo del cine trae una cartelera cargada de emociones, suspenso y grandes historias. Si sos de los que buscan qué ver cada noche, tomá nota: del lunes 1 al viernes 5 las 21 hs hay propuestas para todos los gustos en Ciudad Magazine.

Lunes 1: “Un milagro inesperado” (Penguin Bloom, 2020)

La semana comienza con una historia real que emociona. “Un milagro inesperado” cuenta cómo una familia encuentra esperanza y fuerza en el momento más difícil, gracias a la llegada de un pequeño pájaro herido. Protagonizada por Naomi Watts, esta película es ideal para arrancar el mes con una dosis de inspiración.

Martes 2: “Los dueños de la noche” (We Own the Night, 2007)

El martes es para los amantes del suspenso y la acción. “Los dueños de la noche” te mete de lleno en el mundo del crimen organizado de Nueva York, con un duelo familiar que pone a prueba la lealtad y el coraje. Joaquin Phoenix y Mark Wahlberg se lucen en este thriller policial que no da respiro.

Miércoles 3: Estreno de “Almas pasajeras” (Passengers, 2008)

El miércoles llega el estreno más esperado: “Almas pasajeras”. Un thriller psicológico donde nada es lo que parece y cada personaje esconde un secreto. Anne Hathaway y Patrick Wilson protagonizan esta historia llena de misterio y giros inesperados.

Jueves 4: “Los caballeros” (The Gentlemen, 2019)

El jueves es el turno de la comedia negra y el crimen con “Los caballeros”, dirigida por Guy Ritchie. Un elenco de lujo encabezado por Matthew McConaughey y Hugh Grant te lleva a un submundo donde el ingenio y la traición están a la orden del día.

Viernes 5: “Mississippi en llamas” (Mississippi Burning, 1988)

Para cerrar la semana, un clásico del cine basado en hechos reales. “Mississippi en llamas” narra la investigación de dos agentes del FBI en el sur de Estados Unidos durante los años 60, en plena lucha por los derechos civiles. Gene Hackman y Willem Dafoe entregan actuaciones memorables en una película que sigue siendo relevante.

No te pierdas esta selección de películas para disfrutar en casa. Cada noche, una historia distinta para emocionarte, sorprenderte y vivir el mejor cine.