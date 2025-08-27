Tras la controversia generada por Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella, los fanáticos de El Encargado recibieron una gran noticia: la serie de Disney+ confirmó su cuarta temporada. La ficción creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat volverá con importantes novedades en elenco y locaciones.

La película Homo Argentum se convirtió en un fenómeno cultural, despertando debates políticos y sociales. Con dirección de Cohn y Duprat, logró posicionarse entre las más vistas del año, superando el millón de espectadores en apenas diez días. Mientras sigue la discusión sobre su trama, Francella retoma su papel más aclamado: Eliseo Basurto.

Guillermo Francella en El Encargado (Fotos: Disney+)

Disney+ confirmó que la nueva entrega llegará durante el segundo semestre de 2025. Si bien no se anunció la fecha exacta, las grabaciones ya están en marcha con escenarios renovados y nuevas incorporaciones al elenco.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 4 DE EL ENCARGADO Y HOMO ARGENTUM EN DISNEY+?

Francella seguirá liderando la historia junto a Gabriel “El Puma” Goity, Viviana Puerta y Gastón Cocciarale. Además, se espera la participación especial de Arturo Puig y Luis Brandoni, quienes aportarían giros inesperados a la trama. La serie, que ya fue reconocida a nivel internacional y nominada a los Emmy Internacional, promete sorprender nuevamente.

Guillermo Francella en El Encargado (Fotos: América TV y Disney+)

Por otra parte, muchos seguidores se preguntan cuándo estará disponible Homo Argentum en Disney+. Aunque no hay confirmación oficial, la ventana habitual de estreno en la plataforma es de entre 70 y 100 días tras su paso por cines. Sin embargo, algunos títulos argentinos han llegado antes, especialmente cuando la taquilla comienza a descender.

En este caso, se estima que el film llegue a streaming entre 40 y 60 días después de su estreno en salas. No obstante, este calendario puede variar según acuerdos comerciales y la estrategia de Disney para potenciar su contenido.

