Dónde ver Cobra Kai de forma gratuita es una de las preguntas más buscadas por los fanáticos de esta serie que continúa el legado de Karate Kid. Los sábados desde las 17:45 Telefe emite capítulos de la producción que conquistó a millones en todo el mundo, ofreciendo una oportunidad única para disfrutarla en TV abierta.

Cobra Kai retoma la historia más de tres décadas después del Torneo de Karate All Valley de 1984. La legendaria rivalidad entre Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio) vuelve a encenderse en esta serie llena de acción, nostalgia y drama.

Ralph Macchio, Courtney Henggeler y otros integrantes del elenco de Cobra Kai (Foto: Instagram @courtneyhenggeler)

En esta nueva trama, Johnny atraviesa el peor momento de su vida y busca redención al reabrir el mítico dojo Cobra Kai, con la intención de entrenar a una nueva generación. Este gesto, sin embargo, despierta viejas heridas y obliga a Daniel, ahora un exitoso empresario y hombre de familia, a enfrentar un pasado que creía superado.

DESDE ESTE MES SE PUEDE VER COBRA KAI DE MANERA GRATUITA Y EN TV ABIERTA

La serie distribuida por Sony Pictures Entertainment fue aclamada por su guion ingenioso, escenas vibrantes y un elenco que combina a los actores originales con nuevos talentos. Además, explora temas como bullying, segundas oportunidades y la lucha por la identidad, en un contexto actual.

Este emocionante viaje no solo revive los combates y enseñanzas de la película que marcó a una generación, sino que también los adapta a los desafíos del siglo XXI.

Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio) en Cobra Kai (Foto: gentileza Netflix)

Cobra Kai se puede ver sin pagar una suscripción en la pantalla de Telefe que emite la serie en señal abierta y de manera gratuita, un plan ideal para los fanáticos de esta apasionante historia.

